Keiko Fujimori promete impulsar el desarrollo integral de adolescentes y atender a los sectores más rezagados. (Foto: Andina)
Keiko Fujimori promete impulsar el desarrollo integral de adolescentes y atender a los sectores más rezagados. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori anunció que su gobierno pondrá en marcha un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente, cuyo principal objetivo será prevenir el embarazo adolescente y reducir su incidencia a nivel nacional.

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