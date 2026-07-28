La presidenta Keiko Fujimori anunció que su gobierno pondrá en marcha un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente, cuyo principal objetivo será prevenir el embarazo adolescente y reducir su incidencia a nivel nacional.
La presidenta Keiko Fujimori anunció que su gobierno pondrá en marcha un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente, cuyo principal objetivo será prevenir el embarazo adolescente y reducir su incidencia a nivel nacional.
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Durante su primer Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, la mandataria informó que la meta será disminuir el embarazo adolescente, que actualmente afecta al 8,4 % de esta población en el país y supera el 18 % en las zonas rurales.
La jefa de Estado señaló que esta iniciativa formará parte de las acciones orientadas a fortalecer el bienestar de la población y atender a los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.
“Lanzaremos un programa multisectorial para el desarrollo integral del adolescente con el principal objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes. Nuestra meta es reducir dicho embarazo que afecta al 8.4 % a nivel nacional, mientras que en el ámbito rural se eleva a más del 18 %“, indicó.
En otro momento de su discurso, Fujimori afirmó que su gobierno trabajará por el bienestar de todos los peruanos, especialmente de quienes “durante demasiado tiempo han permanecido al margen del crecimiento y del progreso del país”.
Asimismo, sostuvo que su gestión asume el compromiso de construir el futuro del país a partir de un diagnóstico de la realidad nacional. “Debemos tener el valor de mirar nuestra realidad de frente, sin anestesia, sin maquillaje y sin medias verdades”, expresó.
La presidenta indicó que recibió un país “marcado por el abandono” y un Estado debilitado por la improvisación, la ausencia de una visión de desarrollo, la corrupción y la deficiente prestación de los servicios públicos.
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También afirmó que las instituciones dejaron de servir a los ciudadanos y que los servicios básicos no llegaron a quienes más los necesitaban, situación que, según dijo, será atendida durante su gestión mediante políticas orientadas a reducir las brechas sociales y fortalecer la acción del Estado.
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