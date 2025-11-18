Escolares de Loreto alertan sobre el aumento de los casos de embarazo adolescente y su impacto en la vida de las adolescentes

Entre 2017 y 2022, los Centros de Emergencia Mujer reportaron más de 32 mil casos de violación a menores en todo el país, según UNICEF Perú. En Loreto, la tasa de embarazo entre adolescentes sexualmente activas es del 3 %, una de las más altas a nivel regional (INEI 2022).

Hasta abril de 2024, Loreto registró 903 partos en adolescentes de 11 a 19 años, según el Ministerio de Salud. La cifra refleja un problema que combina violencia sexual, acceso limitado a educación sexual y normas culturales que responsabilizan principalmente a las niñas.

El estudio de UNICEF “Normas sociales sobre la violencia y el embarazo adolescente” señala que el 34 % de los encuestados en Loreto cree que la anticoncepción es responsabilidad exclusiva de la mujer, reflejando barreras culturales que limitan la autonomía de las adolescentes.

Los impactos son graves: interrumpen la educación, aumentan riesgos para la salud y perpetúan la pobreza. Sin embargo, programas locales como ¡Decidamos Ya! han logrado reducir la tasa de embarazo adolescente de 47 a 26 por cada 1000 adolescentes en ciertos servicios de salud hasta 2022, según informes de UNICEF y del Ministerio de Salud.

El 31 de octubre del 2025, en una entrevista con la oficial de salud de UNICEF Magaly Ascate, manifestó que Loreto es una de las regiones que continúa teniendo cifras alarmantes en embarazos adolescente en menores de 15 años, (Según INEI y el ministerio de Salud). Factores como la violencia sexual y poco o nulo acceso a educación sexual integral desde las escuelas convierte a este grupo de adolescentes en padres a temprana edad.

Desde UNICEF, a nivel nacional se está realizando un informe que evalúe qué tan viable es hacer un programa presupuestal de desarrollo en adolescente con foco en prevención de embarazo, de salir viable se trabajará con el MEF y MINSA, una de las regiones que se beneficiara con este programa es Loreto.

Actualmente están trabajando en un programa territorial denominado Secundarias que Cuidan su Salud, donde se acompaña a las escuelas para que en sus planificaciones consideren a la educación sexual como punto clave.