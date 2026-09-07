Niños de 40 colegios del Perú están listos para convertirse en los nuevos corresponsales escolares de El Comercio

Niños de 40 colegios de todo el Perú empezarán esta semana la segunda edición del 2026 del Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio. En los próximos dos meses, los menores aprenderán sobre los valores que guían al periodismo y reforzarán su compromiso con la información responsable para convertirse en agentes de cambio en sus familias y localidades.

Durante las ediciones recientes del programa, los corresponsales escolares publicaron notas periodísticas en la página web de este diario y pusieron en la agenda pública las preocupaciones y temas de interés de la infancia en el país en un contexto electoral. La segunda promoción del año tomará la posta y realizará investigaciones en texto, audio y video, sobre temas relevantes y de impacto para nuestra nación.

Los escolares serán guiados por los periodistas más experimentados del Grupo El Comercio para desarrollar una nota periodística, que será publicada en nuestra página web.

Además, serán capacitados con diversos talleres de redacción, responsabilidad periodística, TikTok, entre otros.

El programa es una iniciativa emblemática de El Comercio que se extendió entre 1984 y el 2012 y fue relanzada en el 2021 de la mano de Unicef, como aliado estratégico, y con el auspicio de Movistar.

Desde el retorno del programa, 3.600 menores se han convertido en corresponsales escolares. Han publicado más de 550 notas, que acumulan más de 2,6 millones de vistas en nuestra web.

Impacto en la comunidad

El objetivo del Programa de Corresponsales Escolares es que la comunidad escolar se acerque de forma responsable a los acontecimientos que impactan en su comunidad, priorizando la labor informativa y de servicio que caracteriza al periodismo. También es una oportunidad para que las inquietudes, preocupaciones y temas de interés de los niños, niñas y adolescentes se difundan con más fuerza.

El aporte del programa ha sido invaluable. Los corresponsales escolares publicaron la primera nota en quechua en la historia de El Comercio. Algunos de los artículos de la primera edición del 2026 incluyen: “Escolares alertan sobre desperdicios acumulados cerca de colegios de Carabayllo”, “Camino al colegio con miedo: escolares de Tumbes alertan sobre el aumento de la inseguridad”, “La inteligencia artificial llegó al aula: ¿aliada del aprendizaje o desafío para la educación?”, entre otros.