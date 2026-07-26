Viajeros cuestionan aumento de precios de pasajes hacia el centro y sur del país durante Fiestas Patrias. (Foto: Captura/Panamericana)
Viajeros cuestionan aumento de precios de pasajes hacia el centro y sur del país durante Fiestas Patrias. (Foto: Captura/Panamericana)
Por Redacción EC

En el marco del feriado largo por Fiestas Patrias, pasajeros denunciaron un incremento considerable en el precio de los pasajes de buses interprovinciales desde Lima hacia diversas ciudades del centro y sur del país. Según los usuarios, en algunos casos las tarifas llegaron a multiplicarse por cuatro respecto de su costo habitual.

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