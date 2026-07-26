En el marco del feriado largo por Fiestas Patrias, pasajeros denunciaron un incremento considerable en el precio de los pasajes de buses interprovinciales desde Lima hacia diversas ciudades del centro y sur del país. Según los usuarios, en algunos casos las tarifas llegaron a multiplicarse por cuatro respecto de su costo habitual.

En el terminal terrestre de Yerbateros, ubicado en el distrito de San Luis, decenas de viajeros manifestaron su malestar por el aumento de los pasajes con destino, principalmente, a Huancayo y otras ciudades de la sierra central. De acuerdo con los testimonios, boletos que normalmente cuestan entre S/ 30 y S/ 50 llegaron a ofrecerse hasta en S/ 200.

Boletos a Huancayo y Arequipa alcanzan hasta S/ 200 y S/ 280 en pleno feriado largo. (Foto: Captura/Panamericana)

Algunos pasajeros señalaron que las empresas de transporte atribuyen el incremento al accidente de tránsito ocurrido días atrás en la Carretera Central, a la altura de Chicla. No obstante, indicaron que el tránsito en esa vía ya fue restablecido.

Los viajeros también afirmaron que el aumento de las tarifas afecta a numerosas familias. Uno de ellos relató que debía viajar con nueve familiares y que el costo del traslado pasó de aproximadamente S/ 273 a cerca de S/ 1.400.

Otros usuarios precisaron que no todos los viajes corresponden a actividades recreativas por Fiestas Patrias, sino que también responden a motivos de salud, trabajo o labores agrícolas, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades para supervisar los cobros.

Asimismo, denunciaron que las tarifas continúan aumentando conforme llegan los buses al terminal y que transportistas informales ofrecen pasajes entre S/ 200 y S/ 250, montos superiores a los habituales.

Una situación similar se reportó en el terminal terrestre de Atocongo, en el distrito de San Juan de Miraflores, desde donde parten buses hacia Ica, Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Tacna y otros destinos del sur del país.

En ese terminal, pasajeros indicaron que los precios de los boletos también registraron incrementos de hasta el 100 %. Según los testimonios, un pasaje a Arequipa, cuyo costo habitual oscila entre S/ 100 y S/ 120, se vende actualmente entre S/ 200 y S/ 220, mientras que algunos usuarios afirmaron haber encontrado tarifas de hasta S/ 250 y S/ 280.

Los viajeros coincidieron en que el incremento de los precios suele repetirse durante los feriados largos, aunque señalaron que este año el alza ha sido mayor. Además, recomendaron adquirir los boletos con anticipación para evitar pagar tarifas más elevadas.