Aunque muchos creen que cada feriado nacional recuerda un episodio decisivo de la historia, el próximo descanso obligatorio tiene un origen distinto que suele pasar desapercibido. No está vinculado a un acontecimiento ocurrido en esa fecha, sino a una disposición establecida por ley. Detrás de esta medida existe un objetivo que va más allá de sumar un día libre al calendario. Su verdadero propósito apunta a fortalecer una de las celebraciones más importantes del país. La norma busca extender las actividades por Fiestas Patrias, incentivando el turismo interno y dinamizando la economía en diversas regiones. Además, brinda a trabajadores y estudiantes la posibilidad de contar con más tiempo para participar en ceremonias cívicas o compartir con sus familias. De esta manera, el feriado adquiere un sentido estratégico más que conmemorativo. Así, lo que parece un simple día de descanso responde a una decisión pensada para potenciar el espíritu festivo y la integración nacional.

¿Cuál es la fecha del próximo feriado que tiene a los peruanos a la expectativa por el día libre que tendrán?

El 27 de julio es uno de los feriados nacionales que integran el calendario oficial de las Fiestas Patrias en el Perú. Fue incorporado para dar inicio al periodo de celebraciones por la independencia nacional y facilitar que la ciudadanía participe en las actividades programadas. La medida también busca que trabajadores y estudiantes dispongan de más tiempo para trasladarse y reunirse con sus familias. De esta manera, la fecha marca el comienzo de los actos conmemorativos que se desarrollan a nivel nacional. Junto con los feriados del 28 y 29 de julio, el 27 de julio conforma el periodo cívico más importante del país. Durante estas jornadas se realizan ceremonias oficiales como el Mensaje a la Nación de la Presidencia de la República, el izamiento del Pabellón Nacional y el tradicional desfile militar, además de diversas actividades culturales y protocolares. Paralelamente, miles de familias aprovechan estos días para viajar, participar en eventos patrióticos o compartir reuniones familiares, consolidando una de las celebraciones más representativas del calendario peruano.

No todos se benefician de este feriado ¿Quiénes son los trabajadores que gozan del feriado del 27 de julio?

El 27 de julio no constituye un feriado nacional permanente en el Perú, pese a que con frecuencia se le asocia con el inicio de las celebraciones por Fiestas Patrias. En realidad, en determinados años el Poder Ejecutivo lo declara día no laborable compensable mediante decreto supremo, con el propósito de crear un fin de semana largo. La medida busca impulsar el turismo interno y dinamizar la actividad económica durante una de las temporadas de mayor movimiento en el país. Sin embargo, esta disposición no tiene el mismo carácter legal que un feriado nacional.

En 2026, el Gobierno oficializó el lunes 27 de julio como día no laborable para el sector público a través del Decreto Supremo N.º 075-2026-PCM, mientras que en el sector privado su aplicación quedó sujeta a un acuerdo entre empleadores y trabajadores, con la obligación de compensar las horas dejadas de laborar. Esta política tampoco es reciente, ya que distintos gobiernos han recurrido durante años a los llamados “días puente”. Un ejemplo ocurrió en 2023, cuando el jueves 27 de julio fue declarado día no laborable compensable mediante el Decreto Supremo N.º 151-2022-PCM, publicado a fines de 2022.

¿Cuál es otro feriado oficializado que el Gobierno si lo estableció según Decreto Supremo para los empleados?

El 6 de agosto es un feriado nacional permanente en el Perú porque recuerda la Batalla de Junín, uno de los combates más trascendentales en la lucha por la independencia sudamericana. A diferencia de los días no laborables decretados de forma excepcional, esta fecha fue incorporada oficialmente al calendario de feriados mediante la Ley N.º 31530, promulgada el 26 de julio de 2022. La norma modificó el artículo 6 del Decreto Legislativo N.º 713, otorgándole carácter permanente. Con ello, el Estado buscó reforzar el reconocimiento de un episodio clave en la consolidación de la independencia.

Durante el debate y aprobación de la ley, el Congreso destacó que la medida pretende fortalecer la identidad nacional y fomentar el conocimiento de la historia entre las nuevas generaciones. Asimismo, la norma promueve la realización de actividades educativas, culturales y cívicas para difundir la relevancia histórica de la Batalla de Junín. En ese marco, los ministerios de Educación, Cultura y Defensa tienen la responsabilidad de organizar actos conmemorativos en todo el país. De esta manera, el 6 de agosto se consolida como una fecha destinada no solo al descanso, sino también a preservar la memoria histórica del Perú.

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