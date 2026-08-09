Con pie derecho

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El nuevo MEF arranca con buenos nombramientos e ideas para el mediano plazo. El tiempo dirá si dieron resultado.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    (Foto: MEF)
    (Foto: MEF)

    Entre todas las expectativas que pueda haber despertado el gobierno de Fuerza Popular en una parte de la población, quizá una de las más evidentes es la esperanza de un crecimiento económico más alto y robusto. De acuerdo con la última encuesta de expectativas del BCRP de julio, por ejemplo, el optimismo empresarial ha alcanzado niveles no vistos desde antes de la pandemia del 2020.

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