Con pie derecho

Entre todas las expectativas que pueda haber despertado el gobierno de Fuerza Popular en una parte de la población, quizá una de las más evidentes es la esperanza de un crecimiento económico más alto y robusto. De acuerdo con la última encuesta de expectativas del BCRP de julio, por ejemplo, el optimismo empresarial ha alcanzado niveles no vistos desde antes de la pandemia del 2020.

Por ahora, varios de los nombramientos que el Ejecutivo ha hecho en los últimos días respaldan la sensación de confianza en el frente económico. Como directores del BCRP se escogió a tres profesionales de primer nivel y trayectoria previa en el ente emisor. Sumados a la presencia de Julio Velarde en la cabeza del BCRP, con ellos se alcanza ya una mayoría seria y técnica en el directorio –cuatro votos– independientemente de los tres directores que elija el Senado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que había perdido peso y rumbo en los últimos años, también parece fortalecido con Elmer Cuba como titular. Este ha realizado buenos nombramientos al frente de la Sunat –con César Luna Victoria como superintendente–, en el gabinete de asesores del MEF –que liderará Luis Alberto Arias–, y en Petro-Perú –donde Oliver Stark vuelve a dirigir el directorio–. Al mismo tiempo, las cuatro comisiones que anunció Cuba para las reformas de mediano plazo –en lo laboral, tributario, financiero e inversión pública– tendrán también buenos cuadros.

Respecto de los anuncios de política que dio el MEF el viernes, la mayoría van en línea con lo que se había planteado inicialmente el gobierno: mejorar la productividad sin romper la caja fiscal. En una entrevista concedida a este Diario, Cuba aclaró que buscará derogar cuatro de las leyes más costosas para el fisco aprobadas por el Congreso pasado, algunas de las cuales están vinculadas a las pensiones en el sector público. Mencionó también que, en cuanto a las reformas estructurales, todo se puede negociar políticamente, pero respecto de los asuntos urgentes, como el combate a la inseguridad ciudadana y la mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño, se debe avanzar con prisa.

La nota negativa fue la insistencia en un aumento de la RMV que no hace sino encarecer aún más la formalidad, pero en términos generales la ruta trazada es positiva. El reto ahora, como siempre, estará en implementar todo lo que se dice fácil en conferencia y en el papel. Ahí se verá si el optimismo actual de buena parte de la ciudadanía era realmente justificado.