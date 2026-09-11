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Obstruccionismo puro

Bloquear las facultades delegadas convierte a la oposición en el obstruccionismo que tanto criticó y ahoga la gobernabilidad del país.

    Editorial El Comercio
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    Cámara de Diputados continúa elección de presidencias de comisiones ordinarias. (Foto: Congreso)
    Cámara de Diputados continúa elección de presidencias de comisiones ordinarias. (Foto: Congreso)

    Legislar corresponde al Parlamento, y nadie discute esa prerrogativa. Pero cuando el Ejecutivo solicita facultades delegadas para legislar al iniciar un período de gobierno, no pide un cheque en blanco: pide los instrumentos mínimos para ejecutar su plan de acción en plenitud. La respuesta que viene dando la Cámara de Diputados, sin embargo, se parece peligrosamente a la obstrucción que la propia oposición denunció con vehemencia durante años por Fuerza Popular.

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