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Entre el inmovilismo y el cheque en blanco

“El Ejecutivo deberá demostrar que las facultades sirven para hacer un Estado eficaz. Ni cheque en blanco ni rechazo automático”.

    Mercedes Araoz
    Por

    Profesora de la Universidad del Pacífico y exvicepresidenta de la República

    maraoz@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El pedido del Ejecutivo para legislar durante 120 días ha generado una discusión que parece partir de dos extremos: un cheque en blanco entregado al gobierno, o un paquete diseñado para quitar derechos a los trabajadores y favorecer a determinadas empresas. Ninguna de esas caracterizaciones contribuye a una discusión seria.

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