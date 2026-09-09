El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, se presenta este miércoles - desde las 3 de la tarde- ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados para explicar los alcances del pedido de facultades delegadas presentado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

La exposición del primer ministro ante el Congreso se da luego de que cuatro comisiones de la Cámara de Diputados -Energía y Minas; Producción; Infraestructura; y Ciencia- se pronunciaran -por mayoría de votos- en contra de la solicitud. Solo dos grupos se mostraron a favor: Ambiente y Defensa.

La Comisión de Constitución, presidida por la diputada Giannina Avendaño (Juntos por el Perú) solicitó la opinión de doce grupos de trabajo.

Si bien no se trata de una posición vinculante -es decir obligatoria- para el sentido del dictamen final que debe llegar al pleno de la Cámara de Diputados y luego ser revisado por el Senado, muestra el peso de los votos de las bancadas de izquierda.

El gobierno pide que el Congreso le delegue facultades especiales para legislar durante 120 días sobre distintas materias como seguridad ciudadana y Fenómeno de El Niño.