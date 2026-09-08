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Resumen

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El incremento de S/5.472 millones en la reserva de contingencia del Presupuesto Público 2027 se explica principalmente por los recursos necesarios para pagar las pensiones de la Caja de Pensiones Militar Policial, informó el viceministro de Hacienda, Erick Lahura.

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