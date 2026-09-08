El incremento de S/5.472 millones en la reserva de contingencia del Presupuesto Público 2027 se explica principalmente por los recursos necesarios para pagar las pensiones de la Caja de Pensiones Militar Policial, informó el viceministro de Hacienda, Erick Lahura.

La precisión fue realizada durante la presentación del ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, y de sus viceministros ante la Comisión Bicameral de Presupuesto y Cuenta General de la República. La sesión estuvo destinada a sustentar el Marco Macroeconómico Multianual 2027-2030 y los proyectos de leyes de Presupuesto, Equilibrio Financiero y Endeudamiento para el próximo año.

“Ese aumento corresponde al hecho de que estamos registrando en la reserva el presupuesto necesario para poder pagar las pensiones de la Caja Militar Policial. Entonces, básicamente, ese es el aumento”, explicó Lahura.

El viceministro añadió que el incremento restante responde a las necesidades previstas para el próximo año. La reserva también contiene recursos para emergencias y para atender gastos imprevistos relacionados con el fenómeno de El Niño.

El proyecto de presupuesto asciende a S/266.506 millones, monto superior en S/8.945 millones, o 3,5%, al Presupuesto Institucional de Apertura del 2026. El gasto corriente aumentará en S/11.087 millones, mientras que el gasto de capital se reducirá en S/635 millones.

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Recursos para Pensión 65, trabajadores CAS y Salud

El rubro de personal y obligaciones sociales aumentará en S/2.625 millones. El incremento comprende S/980 millones para el cuarto tramo del aumento remunerativo de policías y militares, S/850 millones para la negociación colectiva y S/250 millones para financiar los 10 puntos porcentuales adicionales en la aplicación gradual de la CTS de los trabajadores CAS.

Lahura también mencionó la actualización de la planilla estatal, la homologación en el Ministerio Público y recursos para el Poder Judicial, conceptos que en conjunto representan cerca de S/400 millones.

Otros gastos corrientes aumentarán en S/2.143 millones. La mayor parte corresponde a los S/1.731 millones adicionales requeridos para duplicar Pensión 65, mientras que otros S/332 millones se destinarán a becas.

En el caso de Educación, el presupuesto sectorial se incrementará en S/1.133 millones. Lahura señaló que este aumento incluye recursos para la operatividad y las inversiones vinculadas con las universidades. Para estas últimas se contemplan S/218 millones.

El Gobierno Nacional registra una reducción de S/1.095 millones en Salud. Sin embargo, el viceministro aclaró que casi S/978 millones vinculados con el pago del personal sanitario pasarán a figurar directamente en los presupuestos de los gobiernos regionales. Agregó que también se incrementarán los recursos para el Seguro Integral de Salud y para la operación y mantenimiento de nuevos establecimientos regionales.

Respecto del gasto en Defensa, Cuba sostuvo que corresponde a adquisiciones que no tienen carácter recurrente y que incluyen compromisos asumidos por las dos administraciones anteriores. “No es que permanentemente uno esté comprando armamento. Eso ocurre una vez cada 10 o 15 años”, señaló.

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MEF priorizará obras próximas a concluir

El MEF también revisa la cartera de inversiones públicas para priorizar las obras en ejecución que estén próximas a terminar y aquellas que tengan un mayor impacto. Cuba indicó que el sector realiza “una especie de censo” de miles de inversiones para identificar su nivel de avance y las razones por las que algunas permanecen paralizadas.

“Digamos que te falta 10% o 5%; mejor es meter el dinero ahí para terminar la obra que meter (dinero) en una obra que tiene apenas 20% de inicio”, afirmó.

Lahura confirmó que, frente a las restricciones presupuestarias y la obligación de cumplir la meta de déficit fiscal, se priorizó la continuidad de las obras en ejecución, en particular las que están cerca de concluir. La evaluación también buscará dar mayor énfasis a los proyectos con mayor impacto y a aquellos que ya están en ejecución, antes que impulsar obras nuevas que no tengan tanto impacto.

Durante el debate, la diputada Gloria Hirache pidió precisar qué inversiones y entidades resultarán afectadas por la reducción de S/635 millones del gasto de capital, así como los resultados que dejarían de alcanzarse. El MEF explicó los criterios generales de priorización, pero no identificó qué proyectos explican esa reducción. Cuba indicó que las consultas específicas sobre sectores y proyectos serían respondidas por escrito.

Por el lado de los ingresos, el viceministro de Economía, Fabrizio Orrego, señaló que el 63% del presupuesto será financiado mediante recursos ordinarios, principalmente la recaudación del IGV y del Impuesto a la Renta. La presión tributaria prevista para el 2027 es de 15%, mientras que la deuda pública se situaría en 29,3% del PBI y el déficit fiscal en 1,4%.

El senador Wilfredo Verano consultó sobre las medidas que adoptará el MEF frente a las exoneraciones y devoluciones tributarias, que, según indicó, ascenderían a S/26.000 millones este año. El diputado Ernesto Zunini también consultó si el esfuerzo recaudatorio debía concentrarse en los beneficios tributarios de las agroexportadoras y en las sobreganancias mineras.

Ante estas consultas, Cuba sostuvo que el esfuerzo para reducir el incumplimiento tributario se concentrará en empresas medianas que ocultan parte de sus ventas o utilizan comprobantes falsos para disminuir el pago de impuestos. Añadió que el MEF evalúa reformar dos exoneraciones tributarias y que posteriormente presentará la propuesta al Congreso.

El ministro señaló que no propondría eliminar las exoneraciones del IGV aplicadas a los productos perecibles del agro y a la educación ni la exoneración del impuesto a la renta correspondiente a la CTS. Agregó que, en el corto plazo, la prioridad será reducir la evasión tributaria.

El MEF mantuvo su proyección de crecimiento de 3,4% para el 2026 y el 2027, y de 4% anual entre el 2028 y el 2030. En el primer semestre del año, el PBI creció 3%, la demanda interna avanzó 5,9% y la inversión privada aumentó 15,5%.