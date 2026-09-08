Informalidad (Mario Zapata GEC)
Informalidad (Mario Zapata GEC)
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Por Maritza Saenz

La delincuencia ha tomado por asalto a las microempresas, al punto de ser considerada como el principal problema que impide el crecimiento de estos negocios. Así lo revela el estudio “Empresas y Estado: Diagnóstico de barreras y oportunidades para la formalización y el crecimiento”, elaborado por Ipsos Perú por encargo de ComexPerú.

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