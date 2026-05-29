La Sunat recaudó S/91.134 millones entre enero y abril de 2026, lo que representó un crecimiento de 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras consignadas por ComexPerú.

De acuerdo con el reporte “Nuestros impuestos: ¿de dónde vienen y a dónde van?”, elaborado por ComexPerú, el impuesto a la renta representó la principal fuente de ingresos fiscales, con S/37.874 millones y una participación de 41,6% del total recaudado. En segundo lugar, se ubicó el impuesto general a las ventas (IGV), con S/34.752 millones entre tributos internos y aduaneros.

Asimismo, la minería se posicionó como la actividad económica que más aportó a la recaudación fiscal, con S/14.612 millones. A esta le siguieron el comercio (S/10.845 millones), manufactura (S/8.647 millones) e intermediación financiera (S/7.264 millones).

“Muchas veces se pierde de vista de dónde provienen los recursos que financian el funcionamiento del Estado. La inversión privada y las actividades productivas son las que finalmente sostienen el presupuesto público, financian infraestructura, servicios y programas sociales”, indicó Aarón Ruiz, economista de ComexPerú.

Respecto al sector construcción al cierre de abril acumuló la mayor inversión adjudicada mediante el mecanismo de obras por impuestos, con S/910 millones, seguido por comercio (S/875 millones) y minería (S/ 256 millones). “Esto evidencia que el sector privado no solo paga impuestos, sino que también contribuye directamente al desarrollo de infraestructura y cierre de brechas”, señaló Ruiz.

¿A dónde van los impuestos?

Según el análisis, los impuestos financian actualmente el 81,6% del presupuesto público anual. No obstante, el principal destino de estos recursos corresponde al pago de personal y obligaciones sociales del sector público, que concentra S/ 92,035 millones, equivalentes al 41,8% del gasto público financiado con impuestos.

A ello le siguieron la adquisición de activos no financieros, componente que representa casi la totalidad de la inversión pública para el cierre de brechas, con S/52.493 millones (23,8%), seguido de la compra de bienes y servicios, con S/34.694 millones (15,7%).

“Más allá de recaudar más, el verdadero desafío sigue siendo ejecutar mejor. El país necesita transformar los recursos generados por la actividad privada en servicios públicos de calidad, infraestructura y bienestar para los ciudadanos”, concluyó el especialista.