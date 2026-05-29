Resumen

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Según el análisis, los impuestos financian actualmente el 81,6% del presupuesto público anual. Foto: GEC.
Según el análisis, los impuestos financian actualmente el 81,6% del presupuesto público anual. Foto: GEC.
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Por Redacción EC

La Sunat recaudó S/91.134 millones entre enero y abril de 2026, lo que representó un crecimiento de 11,1% respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras consignadas por ComexPerú.

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