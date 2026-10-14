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No más maquillajes

La nueva ley MAPE no puede ser un Reinfo disfrazado: exige plazos que se cumplan, fiscalización real y sanciones para quien incumpla.

    Editorial El Comercio
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    (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
    (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)

    El Ejecutivo ha anunciado el proyecto de la nueva Ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, asegura que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) concluirá “indefectiblemente” el 31 de diciembre. Después vendría un régimen de consolidación, del 1 de enero del 2027 al 31 de diciembre del 2028, solo para los inscritos. Suena a punto final. Pero el país ha escuchado esa promesa demasiadas veces.

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