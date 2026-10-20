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Resumen

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Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources Inc. y Cecilia Sánchez Cavagnaro, directora Almasdetribu, analiza la minería multigeneracional. | Foto: Vico Méndez
Víctor Gobitz, presidente de Quilla Resources Inc. y Cecilia Sánchez Cavagnaro, directora Almasdetribu, analiza la minería multigeneracional. | Foto: Vico Méndez
Por Víctor Gobitz, Cecilia Sánchez Cavagnaro

Toda mina atraviesa un ciclo natural. Un proyecto minero nace, se construye y entra en operación; luego crece, incrementa su capacidad, alcanza una etapa de madurez y finalmente, se prepara para el cierre. En el caso del Perú, una parte importante de sus minas se encuentra hoy en etapas maduras, gestionando mayores niveles de complejidad y enfrentando el desafío de sostener su competitividad y eficiencia. Y dentro de este contexto existe una realidad de ámbito laboral; distintas generaciones trabajan e interactúan para enfrentar estos retos.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.