El superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria y presidente de la Iniciativa de América Latina del Foro Global, Javier Franco, dijo que la recaudación vinculada a servicios digitales superaría los S/500 millones este año, en medio del crecimiento de la economía digital y del fortalecimiento de mecanismos de control tributario sobre plataformas digitales y comercio electrónico.

Franco señaló además que los servicios digitales ya aportaron más de S/300 millones desde la implementación del cobro del IGV a plataformas digitales. Las declaraciones se dieron en el marco de la reunión de la Iniciativa de América Latina del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE.

El funcionario sostuvo que las administraciones tributarias deben reforzar mecanismos para cerrar brechas de evasión vinculadas a la economía digital. “Todas las administraciones tributarias debemos de sumar esfuerzos para poder cerrar esas brechas de evasión que podrían generarse producto de esas economías”, comentó.

Franco explicó que la Sunat viene utilizando inteligencia artificial, analítica de datos y modelos predictivos para identificar actividades económicas no declaradas vinculadas al comercio digital y plataformas digitales.

“Hoy no esperamos que el incumplimiento ocurra, sino lo que buscamos es tener las alertas adecuadas para prevenir de manera muy estratégica”, sostuvo durante uno de los paneles del encuentro.

El titular de la Sunat añadió que estas herramientas ya permiten detectar operaciones vinculadas al comercio electrónico y actividades comerciales realizadas mediante plataformas digitales. “A través de la analítica de datos hemos incorporado inteligencia artificial para poder identificar qué personas traen mercaderías, las importan, no con la finalidad de que sea un consumo final, sino para comercio”, afirmó.

La administración tributaria informó además que el intercambio internacional de información permitió identificar a más de 15.000 peruanos con cuentas en el extranjero y detectar a más de 34.000 propietarios que alquilaban inmuebles mediante plataformas digitales. Según indicó la entidad, estas acciones permitieron recuperar más de S/260 millones.

Franco señaló además que los contribuyentes identificados vienen regularizando el pago de impuestos tras las acciones de asistencia y facilitación realizadas por la Sunat.

El superintendente señaló además que la Sunat viene evaluando mecanismos para que las constancias emitidas por billeteras digitales puedan funcionar como comprobantes de pago para pequeños negocios y contribuyentes.

“No es una estrategia de control, es una estrategia para facilitar a nuestros pequeños y micro empresarios que puedan emitir comprobantes de pago o que sean esas constancias consideradas un comprobante de pago, pero con la finalidad de facilitar y cerrar esa brecha de formalidad”, declaró.

Durante la inauguración del encuentro, el viceministro de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Eloy Durand Cervantes, sostuvo que el fortalecimiento de la transparencia fiscal y la cooperación tributaria internacional forman parte de las herramientas que permitirán enfrentar la evasión y los desafíos de la digitalización económica.

Durand señaló además que la actividad económica creció 3,21% en marzo y adelantó que abril estaría “muy cerca del 4%”. Añadió que las exportaciones crecían 42% en el mes y 34% en el acumulado anual, mientras que la recaudación tributaria mantenía tasas de crecimiento de doble dígito.

El funcionario sostuvo que la inversión pública, que inicialmente se proyectaba crecer 1% este año, acumulaba un avance de 15% y registraba una expansión de 16% en el último mes. Añadió que la inversión privada, cuya proyección inicial era de entre 7% y 8%, acumulaba un crecimiento de 12% y había avanzado 13% el mes pasado.

En el evento también se presentó el informe “Transparencia Fiscal en América Latina 2026”, elaborado por el Foro Global de la OCDE. La jefa de la Secretaría del Foro Global, María José Garde, señaló que la región viene avanzando en el uso de herramientas de intercambio de información con resultados en recaudación y fiscalización.

Según indicó, en 2025 los países latinoamericanos identificaron al menos 578 millones de euros en ingresos adicionales asociados al uso de herramientas de transparencia fiscal e intercambio de información.

Garde sostuvo además que las solicitudes grupales de información vienen cobrando mayor relevancia para enfrentar evasión vinculada a plataformas digitales. “Las solicitudes grupales cobran cada vez mayor importancia, especialmente para hacer frente a la evasión tributaria vinculada a plataformas digitales”, afirmó.

La funcionaria añadió además que los países de la región deberán prepararse para nuevos desafíos vinculados a la economía digital y los criptoactivos.