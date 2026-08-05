Los ingresos tributarios del Gobierno Central (descontadas las devoluciones de impuestos) sumaron S/16.177 millones en julio. Dicho resultado representa un incremento de 20,4% manteniendo la tendencia sostenida de crecimiento de los últimos 26 meses, informó Sunat.

Por su parte, el monto acumulado de la recaudación entre enero y julio fue de S/120.609 millones, lo que representa S/18.353 millones más respecto del importe obtenido en similar periodo del año 2025 y un crecimiento de 14,0%.

El resultado positivo de julio se debe a diversos factores, entre los principales destacan: el desempeño favorable de la actividad económica durante el mes de junio, con un crecimiento estimado del Producto Bruto Interno (PBI) de 3,6% y de 6,9% de la Demanda Interna (DI). A ello se añade la expansión de 30,8% de las importaciones US$ CIF de julio, que influyeron sobre la mayoría de las obligaciones tributarias pagadas en este mes.

Además, las mayores cotizaciones internacionales de los minerales, especialmente de cobre y oro, que incrementaron los ingresos y las bases imponibles de las empresas vinculadas a su producción, comercio y/o exportación y las acciones operativas de la Sunat orientadas a detectar los incumplimientos tributarios y disminuir las brechas en los procesos de registro, declaración, pago y veracidad.

En contraposición, el principal factor que influyó negativamente en la recaudación de julio fue el menor tipo de cambio, el mismo que retrocedió en 4,4% respecto al mismo mes del año anterior, afectando la base imponible de las importaciones y los ingresos declarados por los exportadores.

Resultados por tributos

Sunat informó que en julio, se recaudaron S/6.451 millones por Impuesto a la Renta, importe que representa un crecimiento de 24,1% en comparación con el mismo mes del año pasado. Se registraron incrementos en los pagos a cuenta de Tercera Categoría del Régimen General y del Régimen MYPE Tributario - RMT (32,1%), Regularización del Impuesto a la Renta (46,6%), Primera Categoría (28,0%), Segunda Categoría (35,6%), Sujetos No Domiciliados (11,3%), Quinta Categoría (4,0%) y Cuarta Categoría (3,6%).

La recaudación del IGV alcanzó S/9.380 millones en julio, importe que representó un crecimiento de 16,9%. El IGV Interno recaudó S/5.099 millones, obteniendo un crecimiento de 7,4% con relación a julio del 2025. Este resultado fue influenciado por la Demanda Interna (DI) de junio, la misma que se habría incrementado en 6,9%.

Por otro lado, el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) alcanzó S/932 millones en julio, monto que representó un crecimiento de 5,3% con respecto a lo recaudado en el mismo mes del 2025. El ISC interno ascendió a S/ 628 millones y creció en 11,3%, que se explica por la mayor recaudación del ISC Otros que recaudó S/467 millones (19,8%). En contraste, el ISC Interno que grava los combustibles ascendió a S/161 millones, cifra que representa una contracción de 7,7%, debido a la aplicación de mayores créditos y el fraccionamiento de deudas.

El ISC Importaciones ascendió a S/304 millones y cayó en 5,1%, tanto por los menores pagos del ISC aplicado a los combustibles importados (-7,4%) como por el rubro de ISC Otros (-0,4%), principalmente por menores importaciones garantizadas de combustible refinado.

Asimismo, durante julio se dio continuidad a las acciones de control sobre las obligaciones vencidas en el mes de junio, logrando reducir el porcentaje de omisos de 3,3% a 0,9%, mientras que la tasa acumulada de morosidad (al mes siguiente) es 2,3%. En materia de recuperación de deuda, las acciones de cobranza aportaron S/909 millones.

Principales resultados por tamaño de contribuyente

La recaudación de tributos internos ascendió a S/13.728 millones en julio, lo que representa un crecimiento 14,4% y S/2.198 millones adicionales respecto de lo obtenido en el mismo periodo del año pasado.

A nivel de Principales Contribuyentes (PRICOS) la recaudación de julio ascendió a S/11.107 millones, lo que representa un crecimiento de 19,1%. Por su parte, en el segmento de Medianos y Pequeños Contribuyentes (MEPECOS) la recaudación alcanzó S/ 2 621 millones, registrando una disminución de 2,1%.

Asimismo, la recaudación de tributos aduaneros de julio ascendió a S/4.746 millones, con un crecimiento de 25,2% y un incremento de S/ 1 103 millones por encima de lo obtenido el mismo mes del año anterior. Este significativo incremento se explica por el crecimiento de las importaciones (30,8%) y por los mayores pagos a operaciones de importación previamente garantizadas, a pesar de la mencionada disminución del tipo de cambio.