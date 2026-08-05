En contraposición, el principal factor que influyó negativamente en la recaudación de julio fue el menor tipo de cambio. Foto: GEC.
En contraposición, el principal factor que influyó negativamente en la recaudación de julio fue el menor tipo de cambio. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Los ingresos tributarios del Gobierno Central (descontadas las devoluciones de impuestos) sumaron S/16.177 millones en julio. Dicho resultado representa un incremento de 20,4% manteniendo la tendencia sostenida de crecimiento de los últimos 26 meses, informó Sunat.

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