Dicha resolución es suscrita por Keiko Fujimori, presidenta del Perú y por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba. Foto: Andina.
Dicha resolución es suscrita por Keiko Fujimori, presidenta del Perú y por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba. Foto: Andina.
Por Redacción EC

El Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N° 27-2O26-EF. designó a César Alfonso Luna Victoria como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

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