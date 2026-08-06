El Poder Ejecutivo, mediante la Resolución Suprema N° 27-2O26-EF. designó a César Alfonso Luna Victoria como nuevo jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

En la misma resolución se aceptó la renuncia formulada por Javier Eduardo Franco Castillo como superintendente nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, y se le dieron las gracias por los servicios prestados.

Dicha resolución fue suscrita por Keiko Fujimori, presidenta del Perú y por el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba.

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El nuevo jefe de la Sunat es abogado tributarista y profesor universitario. Además, fue titular del extinto Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negocios Comerciales Internacionales (Mitinci) y ministro de Pesquería durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Hoja de vida

Luna Victoria es abogado y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde ejerce como profesor de la Facultad de Derecho desde hace varias décadas. Es socio del área Corporativa y Tributaria del estudio Rebaza, Alcázar & De Las Casas y cuenta con experiencia en asesoría tributaria, planificación fiscal internacional y transacciones financieras y corporativas. Asimismo, presidió el Grupo Peruano de la International Fiscal Association (IFA) y es miembro del Instituto Peruano de Derecho Tributario (IPDT).

Franco Castillo había asumido la jefatura de la Sunat en octubre del 2025. Durante su gestión, la entidad impulsó acciones para ampliar la base tributaria y fiscalizar a empresas sin capacidad operativa, además de reforzar el control de las plataformas digitales, las operaciones aduaneras en el puerto de Chancay y la comercialización de combustible en Madre de Dios. En una entrevista reciente con El Comercio, adelantó que la recaudación acumulada entre enero y julio del 2026 superaría los S/120.143 millones, con un crecimiento real de 13,6% respecto del mismo período del año anterior.

Tras la salida de Luis Enrique Vera Castillo en marzo del 2024, la institución estuvo encabezada por Gerardo López Gonzales, Víctor Mejía Ninacóndor (como encargado), Marilú Haydée Llerena, Edward Tovar Mendoza y Javier Franco Castillo. López permaneció alrededor de siete meses; Mejía, cinco meses y medio; Llerena, cerca de siete meses; y Tovar, solo unas semanas. Franco Castillo ocupó el puesto desde octubre del 2025 hasta agosto del 2026.

Cabe precisar que el artículo 9 de la Ley N.º 29816, Ley de Fortalecimiento de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, establece que el superintendente nacional es designado por el presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Economía y Finanzas, mediante resolución suprema.