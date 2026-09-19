En Perú, conocer si una persona o empresa cuenta con RUC puede hacerse de manera rápida a través de internet. La consulta está disponible mediante los servicios oficiales de la Sunat y permite verificar este registro tributario compuesto por 11 dígitos. El RUC funciona como una identificación para contribuyentes, tanto personas naturales como empresas. Quienes desarrollan actividades económicas que generan ingresos deben registrarse cuando corresponda.

Esta herramienta resulta útil antes de concretar diferentes operaciones comerciales o laborales. Por ejemplo, puede consultarse el RUC de un trabajador independiente, una empresa o un negocio antes de contratar sus servicios o realizar una compra. La verificación permite comprobar información tributaria y conocer la situación registrada ante la administración tributaria. Así, una consulta que toma pocos minutos puede aportar mayor seguridad antes de cerrar un acuerdo.

¿Cómo saber si una persona tiene RUC? Conoce el procedimiento si existe una inscripción asociada

La Sunat cuenta con una herramienta digital que permite comprobar de manera sencilla si una persona tiene una inscripción asociada al Registro Único de Contribuyentes. El servicio, denominado “Consulta de Inscripciones al RUC por Internet”, utiliza el número de DNI para realizar la búsqueda. De esta manera, el usuario puede verificar su situación antes de iniciar un nuevo trámite. La consulta se realiza directamente desde el portal oficial de la administración tributaria.

Para realizar el procedimiento, primero se debe ingresar al sitio web de la Sunat: https://ww3.sunat.gob.pe/. Luego ubicar la opción de consulta de inscripción al RUC. Luego, se introduce el número de DNI y se completa el código de seguridad solicitado por el sistema. Finalmente, solo queda revisar la información que arroje la búsqueda. El proceso permite despejar rápidamente la duda sobre la existencia de una inscripción previa.

¿Cómo saber el RUC de una empresa? Conoce el procedimiento cuando está inscrita en la SUNAT

Cuando se busca conocer el RUC de una empresa, la Sunat ofrece un buscador oficial que permite realizar la consulta por internet. El proceso comienza al ingresar a la opción de Consulta RUC y seleccionar el criterio de búsqueda disponible. Luego, se registra la razón social o el nombre comercial, según corresponda, y se completa la información solicitada. Finalmente, el sistema muestra los resultados asociados a la búsqueda.

El RUC es un código de 11 dígitos que identifica a los contribuyentes ante la administración tributaria. En el caso de las personas jurídicas, generalmente comienza con el número 20, aunque existen otras estructuras para personas naturales y diferentes tipos de contribuyentes. La composición del código responde a la clase de contribuyente registrado. Así, conocer el RUC permite verificar la identificación tributaria de una empresa antes de realizar una operación.

Esta es la información que aparece cuando consulto un número de RUC a través de la plataforma

Al realizar una consulta pública del RUC, la Sunat permite acceder a diversos datos tributarios registrados. Entre la información disponible pueden figurar el número de RUC, el nombre o razón social y el estado del contribuyente. También es posible encontrar la condición del domicilio fiscal, la actividad económica y la fecha de inicio de operaciones. Según corresponda, el sistema puede mostrar además el domicilio fiscal registrado.

Entre todos estos datos, el estado del RUC suele convertirse en una referencia clave al momento de contratar una empresa o proveedor. Revisarlo permite conocer la situación que figura en los registros de la administración tributaria. Antes de concretar una operación, esta verificación puede aportar información relevante sobre el contribuyente. Así, una consulta rápida se convierte en un paso previo para tomar mayores precauciones comerciales.

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