Por Redacción EC

En Perú, conocer si una persona o empresa cuenta con RUC puede hacerse de manera rápida a través de internet. La consulta está disponible mediante los servicios oficiales de la Sunat y permite verificar este registro tributario compuesto por 11 dígitos. El RUC funciona como una identificación para contribuyentes, tanto personas naturales como empresas. Quienes desarrollan actividades económicas que generan ingresos deben registrarse cuando corresponda.