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¿Cuánto cuestan las principales exoneraciones?

“No es fácil, políticamente hablando, eliminar beneficios tributarios, ni estos ni otros, pues cada uno tiene sus defensores. Pero es bueno para el país”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    Nos quedó corto el espacio la semana pasada para decir cuáles son las exoneraciones y demás beneficios tributarios que más le cuestan al fisco. El costo para el fisco no es lo mismo que el costo para el país, medido en términos de una menor creación de riqueza por la mala asignación de los recursos –la inversión y el trabajo que se desvían de sus usos más productivos hacia aquellos favorecidos por las exoneraciones–, pero hay entre ambos una relación directa: cuanto mayor es el costo para el fisco, mayor suele ser el costo para el país. Eso es lo que justifica fijarse en las más grandes.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.