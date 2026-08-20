Presidente del Congreso de Ministros, Luis Galarreta se presenta en el Congreso de la República. (Foto: PCM)
Presidente del Congreso de Ministros, Luis Galarreta se presenta en el Congreso de la República. (Foto: PCM)
Por Redacción EC

El Premier Luis Galarreta se presentó este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el Congreso de la República para comentar sobre la política general y las principales medidas del gobierno de Keiko Fujimori, en el que ha realizado algunos anuncios.

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