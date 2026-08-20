El Premier Luis Galarreta se presentó este jueves ante el Pleno de la Cámara de Diputados en el Congreso de la República para comentar sobre la política general y las principales medidas del gobierno de Keiko Fujimori, en el que ha realizado algunos anuncios.

Durante su alocución, anunció que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha previsto crear cuatro comisiones presidenciales para impulsar reformas estructurales que el país viene postergando: una para enfrentar la informalidad laboral; otra para profundizar los mercados financieros y ampliar las fuentes de financiamiento para empresas y proyectos; una tercera para elevar la calidad y velocidad de la inversión pública; y una cuarta para reducir la evasión tributaria.

Aseguró que se trata de cuatro frentes distintos con un mismo objetivo: aumentar la productividad del Perú y crear mejores condiciones para invertir, crecer y generar empleo formal.

Así también, detalló que el Ejecutivo va a plantear al Congreso una agenda tributaria que busque simplificar y dar estabilidad. “La propuesta de delegación de facultades contempla simplificar y optimizar los regímenes tributarios de las empresas de menor tamaño, reduciendo la dispersión que hoy incentiva a muchas unidades productivas a mantenerse artificialmente pequeñas”, remarcó.

De acuerdo al Premier, esta reforma debe tener dos condiciones: Primero, ser simple y predecible para el contribuyente. Segundo, ser fiscalmente responsable y ampliar la formalidad y la base tributaria.

“No se trata de regalar exoneraciones ni de debilitar la recaudación. Se trata de construir una ruta para que una empresa pequeña pueda crecer hasta convertirse en una empresa mediana y grande sin que el propio sistema la empuje a fragmentarse o esconderse. Aprovecharemos para evaluar algunas exoneraciones vigentes”, dijo.

A la par, mencionó que el gobierno se compromete a convertir la seguridad jurídica de la propiedad en una herramienta económica. Para ello, afirmó que la formalización predial y la simplificación de los procedimientos registrales permiten que más familias protejan su patrimonio y que más activos puedan incorporarse a la economía formal.

“El objetivo es ampliar el acceso a títulos, reducir tiempos y hacer que la propiedad formal abra puertas a inversión, financiamiento y desarrollo urbano ordenado”, refirió.