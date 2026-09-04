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Nada sobre las exoneraciones tributarias

“Las exoneraciones desvían el capital y el trabajo de sus usos más valiosos porque aumentan artificialmente la rentabilidad de determinados lugares o actividades con plata del fisco”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Todas deberían tributar de la misma manera para que el ahorro se distribuya de la manera más eficiente posible". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    "Todas deberían tributar de la misma manera para que el ahorro se distribuya de la manera más eficiente posible". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    No hay una sola palabra en el pedido de facultades legislativas enviado por el Gobierno al Congreso sobre las exoneraciones tributarias (en el sentido lato del término). Una omisión clamorosa, desde nuestro punto de vista, si lo que se pretende es optimizar el sistema tributario, como declara la exposición de motivos. Quizás entendamos el término “optimizar” de distinta manera.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.