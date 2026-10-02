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Qué nos está pasando

“No es suficiente tomar la administración de un colegio o realizar otro informe más sobre la situación de las niñas de Condorcanqui”.

    Natalia Manso Álvarez
    Por

    Profesora de la Escuela de Postgrado de la Universidad del Pacífico

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    (Ilustración: Víctor Aguilar Rúa).
    / Víctor Aguilar Rúa

    Según datos del INPE, en marzo de este año teníamos una población penitenciaria de 105.156 personas, 94,7% hombres. El segundo delito por el que más varones perdieron su libertad, después del robo agravado, es la violación sexual de menores de edad, con 12.331 presos (uno de cada cuatro sin sentencia). En la lista de los 20 delitos con más reclusos, le siguen otros de naturaleza sexual como violación sexual de adultos con 4.009 presos, actos contra el pudor de menores de 14 años, con 2.899 presos, y tocamientos, con 2.333. Y la lista sigue: 2.899 reos por actos de connotación sexual/libidinosos contra menores, 1.069 por violación de persona en estado de inconsciencia, 980 agresores por violencia familiar, 962 feminicidas y 345 por trata de personas.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.