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Eliminatorias impulsarán turismo en Cusco, corresponsales escolares reportarán emergencias climáticas y extorsión aumenta en el país

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 2 de octubre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    El Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio es una iniciativa emblemática de este Diario. En la imagen, un grupo de nuestros pequeños reporteros junto a Milagros Asto, periodista y coordinadora del programa. (Foto: Joel Alonzo)
    El Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio es una iniciativa emblemática de este Diario. En la imagen, un grupo de nuestros pequeños reporteros junto a Milagros Asto, periodista y coordinadora del programa. (Foto: Joel Alonzo)
    / JOEL ALONZO

    En el Semáforo de este viernes 2 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las Eliminatorias al Mundial 2030 impulsarían la economía cusqueña incrementando el turismo entre 8% y 10%. Segundo, el Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio formará a 200 alumnos para reportar sobre emergencias climáticas desde sus localidades. Finalmente, el alarmante avance de la extorsión, con más de 26 mil denuncias anuales y menos sentenciados, exige evaluar urgentemente la respuesta del Estado frente a este delito

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.