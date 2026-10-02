Eliminatorias impulsarán turismo en Cusco, corresponsales escolares reportarán emergencias climáticas y extorsión aumenta en el país

En el Semáforo de este viernes 2 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, las Eliminatorias al Mundial 2030 impulsarían la economía cusqueña incrementando el turismo entre 8% y 10%. Segundo, el Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio formará a 200 alumnos para reportar sobre emergencias climáticas desde sus localidades. Finalmente, el alarmante avance de la extorsión, con más de 26 mil denuncias anuales y menos sentenciados, exige evaluar urgentemente la respuesta del Estado frente a este delito

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢EL FÚTBOL MOVERÁ LA ECONOMÍA EN LAS ELIMINATORIAS 2026

Los partidos de las Eliminatorias al Mundial 2030 podrían impulsar la economía del Cusco. Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio local, estimó que recibir partidos en la ciudad imperial incrementaría entre 8% y 10% el flujo turístico y los ingresos del mes. Además, identificó oportunidades para desarrollar infraestructura deportiva a 20 o 30 kilómetros de la ciudad. La proyección evidencia el potencial del fútbol para dinamizar servicios y generar nuevas oportunidades de negocio.

🟢LOS ESCOLARES TAMBIÉN PUEDEN CONTAR HISTORIAS

El Programa de Corresponsales Escolares de El Comercio promueve la participación ciudadana y la formación periodística de niños y adolescentes. En su segunda edición del año, 200 niños de 40 colegios de todo el Perú ya están listos para contar historias sobre emergencias climáticas, como el fenómeno de El Niño y eventos climatológicos adversos, desde sus localidades. Desde su relanzamiento, 3.400 menores han participado en la iniciativa, que suma más de 520 notas publicadas y 2,6 millones de vistas en la web.

🔴MÁS EXTORSIONES EN EL DÍA DE LA NO VIOLENCIA

En el Día Internacional de la No Violencia, las cifras evidencian el avance de la extorsión en el Perú y las dificultades para contenerla. Las denuncias pasaron de 4.761 en el 2021 a 26.217 entre agosto del 2025 y julio del 2026, mientras los procesados encarcelados aumentaron de 315 a 1.028. Sin embargo, los sentenciados descendieron de 712 a 650. El contraste expone la necesidad de evaluar la respuesta estatal frente a un delito que amenaza a ciudadanos y transportistas.