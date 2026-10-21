Cifra de fallecidos por incendios forestales en Cusco se eleva a ocho tras hallazgo de un cuerpo. (Foto: Referencial / Andina)
Cifra de fallecidos por incendios forestales en Cusco se eleva a ocho tras hallazgo de un cuerpo. (Foto: Referencial / Andina)
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La cifra de fallecidos por los incendios forestales en Cusco se elevó a ocho tras el hallazgo del cuerpo calcinado de un hombre de 34 años en la provincia de Espinar. La víctima sería un pastor que permanecía desaparecido desde el incendio que afectó la zona durante el último fin de semana, aunque las autoridades aún deben confirmar su identidad.

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