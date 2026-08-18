Pronostican lluvias, granizo y nieve en Tacna durante las próximas horas. (Foto: Andina)
Pronostican lluvias, granizo y nieve en Tacna durante las próximas horas. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Las precipitaciones y los fuertes vientos continuarán durante hoy y mañana en el departamento de Tacna, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), que recomendó a la población adoptar medidas de precaución ante las condiciones meteorológicas previstas.

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