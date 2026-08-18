Las precipitaciones y los fuertes vientos continuarán durante hoy y mañana en el departamento de Tacna, informó el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), que recomendó a la población adoptar medidas de precaución ante las condiciones meteorológicas previstas.

De acuerdo con un comunicado emitido este martes, también se prevé la presencia de niebla y neblina en zonas próximas al litoral tacneño durante la noche y madrugada, así como en las primeras horas de la mañana del miércoles 19 de agosto. Estas condiciones incrementarán la sensación de frío.

COER alerta por lluvias, vientos y niebla en las próximas horas. (Foto: Andina)

En la zona andina del departamento se pronostica mayor nubosidad, sensación de frío durante la mañana y precipitaciones de moderada a fuerte intensidad. Estas podrían presentarse en forma de lluvia, granizo, aguanieve y nieve, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento.

Según el COER Tacna, las ráfagas de viento alcanzarían velocidades cercanas a los 45 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas se presentan luego de los fuertes vientos y lluvias registrados en los últimos días debido al efecto de la DANA ‘Aníbal’.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) prevé que los efectos de este fenómeno comiencen a atenuarse a partir del miércoles 19 de agosto.

Ante el incremento de la sensación de frío y la humedad, el COER recomendó a la población utilizar prendas de abrigo, especialmente los adultos mayores y los niños.

Asimismo, pidió adoptar precauciones al transitar por carreteras y zonas próximas al litoral, debido a la reducción de la visibilidad ocasionada por la niebla y la presencia de lloviznas.

El COER Tacna también realizó este martes una reunión en la que participó Luis Pizarro Pereyra, secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Estudio Nacional del Fenómeno de El Niño, quien presentó las previsiones de dicha entidad sobre las condiciones climáticas para los próximos meses.