Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Foto: Leonardo Cuito
Aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón. Foto: Leonardo Cuito
Por Redacción EC

Atención. El mal tiempo ocasionó que al menos seis vuelos de Arequipa con destino a Lima fueran cancelados este lunes 17 de agosto, informó la página web de Aeropuertos Andinos.

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