Atención. El mal tiempo ocasionó que al menos seis vuelos de Arequipa con destino a Lima fueran cancelados este lunes 17 de agosto, informó la página web de Aeropuertos Andinos.

La llovizna y la intensa neblina provocaron que los aviones de las aerolíneas Sky, Latam y JetSMART no pudieran despegar ni cumplir con el horario establecido.

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Un equipo de RPP llegó al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón y constató el malestar de los pasajeros al conocer la noticia. También se conoció que otro grupo de viajeros atraviesa una situación similar, luego de que sus vuelos a Cusco fueran suspendidos.

Más inconvenientes

El mismo panorama afectó los viajes de Lima a Arequipa, cuyos aviones no pudieron aterrizar debido a las condiciones meteorológicas y tuvieron que retornar a la capital.