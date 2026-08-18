Más de 25 sismos registrados durante julio y agosto han dejado una profunda huella en diversas comunidades de Junín, donde numerosas familias han visto sus viviendas destruidas o declaradas inhabitables. Frente a esta emergencia, Sombras Tejidas y ARQ PERÚ han decidido pasar de la preocupación a la acción con una iniciativa que busca brindar una solución concreta, rápida y digna a quienes hoy necesitan un lugar seguro donde vivir.

El proyecto contempla la construcción de 50 viviendas de emergencia para 50 familias afectadas en las zonas de Chupaca, Chongos Bajos y Pumpunya, mediante un sistema constructivo ligero, económico, modular y de rápido armado, diseñado para que pueda ser implementado y, posteriormente, autoconstruido por las propias comunidades.

Más que levantar estructuras, la iniciativa busca recuperar espacios de seguridad, protección y esperanza para familias que lo han perdido prácticamente todo.

La propuesta arquitectónica apuesta por un sistema de emergencia que permita optimizar recursos y acelerar los tiempos de construcción, involucrando a las propias familias beneficiarias en el proceso.

Las donaciones permitirán financiar materiales de construcción, capacitaciones para las familias, cimientos, estructuras, cobertura y cerramientos, además de elementos indispensables para hacer habitables estos espacios, como camarotes, mesas, sillas y equipamiento básico.

Asimismo, se requiere cubrir el transporte de materiales y recursos hacia las zonas afectadas, uno de los principales desafíos para hacer realidad el proyecto.

La meta inicial es construir 50 viviendas de emergencia para 50 familias. Sin embargo, los impulsores de la campaña quieren que el proyecto crezca tanto como la solidaridad de los peruanos lo permita.

“Cada donación puede convertirse en una pared, un techo, una cama o, simplemente, en la posibilidad de que una familia vuelva a sentirse segura. Queremos construir viviendas, pero también construir una oportunidad para volver a empezar.”

La campaña hace un llamado a empresas, instituciones, organizaciones, profesionales, medios de comunicación y ciudadanos que quieran sumarse a esta iniciativa y contribuir a que más familias puedan contar con un espacio digno y seguro.

¿Cómo colaborar?

Comunicarse con:

Arq. Cristian Palomino Carbonel WhatsApp: 975 187 901 y/o Arq. Peggi Palomino Carbonel WhatsApp: 956 535 402

También es posible realizar la donación escaneando el código QR de la publicación oficial de la campaña.

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