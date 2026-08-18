La iniciativa busca recuperar espacios de seguridad, protección y esperanza para familias que lo han perdido prácticamente todo | Foto: Difusión
La iniciativa busca recuperar espacios de seguridad, protección y esperanza para familias que lo han perdido prácticamente todo | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Más de 25 sismos registrados durante julio y agosto han dejado una profunda huella en diversas comunidades de Junín, donde numerosas familias han visto sus viviendas destruidas o declaradas inhabitables. Frente a esta emergencia, Sombras Tejidas y ARQ PERÚ han decidido pasar de la preocupación a la acción con una iniciativa que busca brindar una solución concreta, rápida y digna a quienes hoy necesitan un lugar seguro donde vivir.