El mundo no deja de sorprender cada vez más con el desarrollo de su infraestructura en diversos ámbitos, como vivienda y transporte, lo que impulsa el crecimiento de estos países. En ese sentido, una nueva ciudad ha surgido luego de que una localidad andina fuera desplazada debido a la expansión de un importante proyecto minero. Esta noticia ha sorprendido a más de uno debido a que esta zona fue construida durante más de dos años y cuenta con diversos centros y espacios destinados a cubrir las necesidades básicas de miles de habitantes. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿EN QUÉ PARTE DEL PERÚ SE CONSTRUYÓ UNA NUEVA CIUDAD?

En la región Junín, a 4 700 metros sobre el nivel del mar, la antigua Morococha albergaba a unas 5 000 personas hasta que la expansión de la mina a cielo abierto Toromocho ocupó parte del territorio donde se encontraba el pueblo. Sin embargo, ante el avance del proyecto minero, Chinalco construyó Nueva Morococha, finalizado en el 2012, en Carhuacoto para reubicar a aproximadamente 1 050 familias desplazadas de la antigua localidad y brindarles nuevas viviendas y servicios, como iglesia, comisaría, centro de salud, espacio deportivo, comisaria, mercado y hasta municipalidad. Pese a esta noticia, la reubicación generó críticas y resistencia entre algunos pobladores, quienes se negaron a abandonar Morococha, conforme comparte La República.

¿QUÉ PAÍS CONSTRUYE EL PUENTE MÁS LARGO DE SUDAMÉRICA?

Se trata de Brasil que construye el que será el puente más largo de Sudamérica, una megaobra de 12,4 kilómetros que unirá la ciudad de Salvador con la isla de Itaparica, generando una serie de beneficios a favor de más de 10 millones de personas y el flujo diario de unos 28 000 vehículos. Así, tras finalizada, la estructura superará al Puente Río-Niterói y se convertirá en la más extensa de la región. Entre los principales beneficios de esta obra destacan sus tramos de hasta 82 metros de altura, además de que permitirá reducir en aproximadamente dos horas el tiempo de viaje entre ambas ciudades.

Asimismo, la obra se financia mediante una alianza público-privada entre las empresas chinas CCCC y CCECC y el Gobierno de Brasil. Según Reuters, el consorcio asumirá el 47 % de la inversión, mientras que el Gobierno federal y el estado de Bahía cubrirán el 53 % restante. Por su parte, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva lideró en Vera Cruz el inicio del ambicioso proyecto del puente, un plan que tendrá una inversión aproximada de US$ 2 220 millones, conforme comparte el diario AS. “Cuando construimos una obra de este tamaño hablamos de desarrollo económico y una serie de asuntos que son verdad, pero lo importante es que los habitantes de esta isla no pierdan algo muy importante que tienen y que es su tranquilidad”, dijo.