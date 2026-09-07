La jornada se desarrollará en el Hospital I Tarma, ubicado en la cuadra 16 de la avenida Manuel A. Odría, y se extenderá de manera continua hasta el miércoles 16 de septiembre.
La jornada se desarrollará en el Hospital I Tarma, ubicado en la cuadra 16 de la avenida Manuel A. Odría, y se extenderá de manera continua hasta el miércoles 16 de septiembre.
Por Redacción EC

Con el objetivo de descentralizar la salud y brindar atención oportuna, el Seguro Social de Salud (EsSalud) dispone de su hospital itinerante en la provincia de Tarma, ubicada en la región Junín. A través de Hospital Perú se proyecta realizar más de 5,471 atenciones médicas a partir de este martes 8 de septiembre.

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