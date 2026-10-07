Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, miércoles 07 de octubre. La magnitud fue de 3.4 y tuvo una profundidad de 15 kilómetros y 13 kilómetros al suroeste de San Martín de Pangoa, Satipo - Junín.

LEE TAMBIÉN: Enfrentamiento armado en La Pampa deja un policía muerto y tres delincuentes abatidos

De acuerdo al Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento telúrico ocurrió a las 03:51 pm y alcanzó una intensidad de grado II.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0723 Fecha:07/10/2026 15:51:30 Mag:3.4 Prof:15km Lat:-11.49 Long:-74.59 Int:II San Martín de Pangoa Ref:13 km al SO de San Martín de Pangoa, Satipo - Junín https://t.co/azsRzUIzHh — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) October 7, 2026

En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

Zona sísmica activa

Cabe recordar que el Perú se encuentra ubicado en una zona de alta actividad sísmica, conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico. Esta franja concentra gran parte de los movimientos telúricos del mundo debido al constante roce entre las placas tectónicas, por lo que los especialistas recomiendan mantener medidas de prevención.

TE PUEDE INTERESAR: Zaña prepara la Capilla Santo Toribio de Mogrovejo para recibir al papa León XIV

Mochila de emergencia ante sismo

De acuerdo a la información brindada y compartida por Indeci, estos son los artículos, productos e implementos que toda mochila de emergencia debe contener: alimentos no perecibles como atún, galletas soda, frutos secos, caramelos, botellas de agua, dinero en monedas, artículos específicos para bebés e infantes, entre otros.

También botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, esparadrapo, mascarillas, agua oxigenada, crema tópica, analgésicos, antibióticos), bolsas plásticas de basura, mantas, cuerdas y artículos de comunicación como linterna, radio o silbato.