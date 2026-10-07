Sismo de magnitud 3,4 se registró en Satipo y alcanzó intensidad II. (Foto: IGP)
Sismo de magnitud 3,4 se registró en Satipo y alcanzó intensidad II. (Foto: IGP)
Por Redacción EC

Un nuevo sismo se registró la tarde de hoy, miércoles 07 de octubre. La magnitud fue de 3.4 y tuvo una profundidad de 15 kilómetros y 13 kilómetros al suroeste de San Martín de Pangoa, Satipo - Junín.

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