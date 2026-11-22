Un sismo de magnitud 5 se registró en la región Junín en la tarde de este domingo 22 de noviembre, según lo dio a conocer el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en sus canales oficiales.

El movimiento telúrico ocurrió a las 4:36 p.m. y su epicentro se localizó a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín, en la provincia y región del mismo nombre.

Además, registró una profundidad de 145 kilómetros y fue percibido con una intensidad IV en Junín. El temblor también se sintió en la ciudad de Lima.

REPORTE SÍSMICO IGP/CENSIS/RS 2026-0825 Fecha y Hora Local: 22/11/2026 16:35:27 Magnitud: 5.0 Profundidad: 145km Latitud: -10.96 Longitud: -76.17 Intensidad: IV Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/WxMQdDcRzU — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) November 22, 2026

Este nuevo sismo se suma al registrado esta madrugada, de magnitud 5.1 con epicentro en la región Pasco y que se sintió en Lima este domingo 22 de noviembre.

Ayer, sábado 21 de noviembre, hubo un total de cuatro sismos en todo el territorio nacional. El primero, de magnitud 5.0 se registró en Junín, en el mismo lugar del temblor de 6.7 que sacudió la noche del viernes 20 a esa y otras regiones del país, e incluso se sintió en capitales del extranjero como Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia).

El segundo temblor del sábado también se registró en Junín, pero con epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca, mientras que el tercer movimiento de 3.6 se produjo a 22 kilómetros al este de la localidad de Aplao, en la provincia de Castilla, en Arequipa.

El cuarto y último sismo del 21 de noviembre tuvo una magnitud de 3.5 y su epicentro se localizó a 52 kilómetros al oeste de la ciudad de San Pedro de Lloc, en la provincia de Pacasmayo, región La Libertad.