Un nuevo sismo de magnitud 5.0 se registró en la provincia de Junín a las 12:12 a.m. de hoy sábado 21 de noviembre, según reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Esta termina siendo una réplica al temblor de magnitud 6.7 que remeció la misma región la noche del 20 de noviembre a las 7:09 p.m.

Este segundo movimiento telúrico ocurrió a una profundidad de 127 km, tuvo su epicentro localizado a 30 km al noroeste de la localidad de Junín y alcanzó una intensidad máxima de III en dicha zona.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0819 Fecha y Hora Local: 21/11/2026,00:12:03 Magnitud: 5.0 Profundidad: 127 km Latitud: -10.96 Longitud: -76.18 Intensidad: III Junín Referencia: 30 km al NO de Junín, Junín - Junín https://t.co/6WL0gOsD3i — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 21, 2026

Un tercer sismo en Junín ocurrió a las 8:21 a.m., pocas horas después de la réplica de 5.0. Este fenómeno tuvo una magnitud de 3.5 y se sintió principalmente en Chupaca.

El epicentro de este último movimiento telúrico se ubicó en una profundidad de 9 km y se ubicó a 13 km al suroeste de Chupaca.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0820 Fecha y Hora Local: 21/11/2026,08:21:56 Magnitud: 3.5 Profundidad: 9 km Latitud: -12.15 Longitud: -75.37 Intensidad: II-III Chupaca Referencia: 13 km al SO de Chupaca, Chupaca - Junín

El primer sismo de magnitud 6.7 se originó a 129 km de profundidad y registró una intensidad de V en la escala de Mercalli Modificada, lo que generó un amplio radio de percepción desde Piura hasta Arequipa incluyendo Lima.

En relación con las consecuencias del temblor del 20 de noviembre, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) informó que el evento dejó un saldo acumulado de 128 viviendas afectadas, 4 destruidas, 8 heridos y una universidad comprometida. Adicionalmente, la institución reportó la presencia de deslizamientos de piedras en carreteras, los cuales fueron monitoreados de manera continua desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Frente a la actividad sísmica registrada, el Indeci recomendó a la ciudadanía mantener la calma y disponer de una mochila de emergencia provista de agua, alimentos no perecibles, linterna y radio. De igual manera, las autoridades exhortaron a revisar las condiciones de seguridad de las viviendas y a mantener despejadas las rutas de evacuación ante cualquier eventualidad.