El sismo de magnitud 6,7, registrado el último viernes en la región Junín, dejó como saldo un muerto, 15 heridos, más de 850 personas damnificadas y varias réplicas fuertes en las últimas 48 horas.

Según el último reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), el fallecido es un hombre de iniciales P.C.J.L. (42), que dejó de existir en el Hospital Regional Hermilio Valdizán de Huánuco.

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El movimiento telúrico dejó 15 heridos en las regiones Junín y Pasco, así como 853 personas damnificadas y otras 628 afectadas en cinco departamentos del país.

Los heridos presentan traumatismos superficiales múltiples y fueron atendidos en establecimientos de salud de las provincias de Chanchamayo y Pasco. Once de ellos ya recibieron el alta médica.

También se reporta el colapso total de la torre de la iglesia católica del caserío de Paucalin, en el distrito de Páucar, provincia de Daniel Alcides Carrión. La estructura estaba construida con material rústico (adobe) y cayó por completo.

En el distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, se reportaron daños estructurales en 13 viviendas de adobe, en la institución educativa inicial y en la primaria N.° 34149.

Mientras tanto en la provincia de Oxapampa, en el caserío de Santa Cruz, distrito de Pozuzo, se registraron rajaduras en dos viviendas, un comedor institucional, una institución educativa, una casa comunal, el local de la Tenencia de Gobernación y un puesto de salud.

Hubo tres réplicas. El primero, de magnitud 5.0 se registró en Junín, en el mismo lugar del temblor de 6.7 que sacudió la noche del viernes 20 a esa y otras regiones del país, e incluso se sintió en capitales del extranjero como Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia).

El segundo temblor del sábado también se registró en Junín, pero con epicentro a 13 kilómetros al suroeste de Chupaca. El último, de magnitud 5, se reportó en el distrito de Junín la tarde de este domingo 22 de noviembre.