Un sismo de magnitud 4.1 se registró la noche de este sábado 28 de noviembre en Ayacucho, según el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico tuvo como referencia una ubicación situada a 31 km al norte del distrito de Coracora, provincia de Parinacochas, ubicada en el sur del departamento de Ayacucho.

De acuerdo con los datos del reporte, el temblor ocurrió a las 23:16:16 pm. y tuvo una profundidad de 105 kilómetros.

La intensidad II-III reportada en Coracora corresponde a un movimiento percibido de manera ligera por parte de la población.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0840 Fecha y Hora Local: 28/11/2026,23:16:16 Magnitud: 4.1 Profundidad: 105 km Latitud: -14.74 Longitud: -73.84 Intensidad: II-III Coracora Referencia: 31 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho https://t.co/lIT8QG7We8 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 29, 2026

Mochila de emergencia

La mochila debe reunir los productos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Su contenido dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar y de sus condiciones particulares. Por ejemplo, las familias con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas deben incorporar artículos específicos.

Estos son los principales artículos que se deben incluir:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.

botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente. Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.

linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular. Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual. Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.

artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo. Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.

efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad. Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

MIRA AQUÍ: Senamhi alerta lluvias de hasta extrema intensidad en la sierra y costa norte del país

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Asimismo, se recomienda contar con una por cada dos personas.

Hacer una mochila de emergencia para nuestras mascotas es importante porque en caso de una emergencia, también pueden verse afectadas y necesitar de nuestra ayuda.

Recomendaciones principales de Indeci:

Capacidad: Se sugiere contar con una mochila por cada dos adultos.

Se sugiere contar con una mochila por cada dos adultos. Peso máximo: Se recomienda que no supere los 8 kilos para facilitar una movilización rápida.

Se recomienda que no supere los 8 kilos para facilitar una movilización rápida. Reciclaje de envases: No es obligatorio comprar una mochila nueva; puedes utilizar un maletín, bolso con cierre u otro contenedor similar que se encuentre en buen estado. Preparar una mochila de emergencia es una medida clave de prevención ante posibles terremotos.

VIDEO RECOMENDADO