El movimiento telúrico tuvo como referencia una ubicación situada a 31 km al norte del distrito de Coracora,provincia de Parinacochas, ubicada en el sur del departamento de Ayacucho.
De acuerdo con los datos del reporte, el temblor ocurrió a las 23:16:16 pm. y tuvo una profundidad de 105 kilómetros.
La intensidad II-III reportada en Coracora corresponde a un movimiento percibido de manera ligera por parte de la población.
REPORTE SÍSMICO:
IGP/CENSIS/RS 2026-0840
Fecha y Hora Local: 28/11/2026,23:16:16
Magnitud: 4.1
Profundidad: 105 km
Latitud: -14.74
Longitud: -73.84
Intensidad: II-III Coracora
Referencia: 31 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacucho
https://t.co/lIT8QG7We8
La mochila debe reunir los productos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Su contenido dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar y de sus condiciones particulares. Por ejemplo, las familias con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas deben incorporar artículos específicos.
Estos son los principales artículos que se deben incluir:
Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.
Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.
Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.
Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.
Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.
Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.
Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Asimismo, se recomienda contar con una por cada dos personas.
Hacer una mochila de emergencia para nuestras mascotas es importante porque en caso de una emergencia, también pueden verse afectadas y necesitar de nuestra ayuda.
Recomendaciones principales de Indeci:
Capacidad: Se sugiere contar con una mochila por cada dos adultos.
Peso máximo: Se recomienda que no supere los 8 kilos para facilitar una movilización rápida.
Reciclaje de envases: No es obligatorio comprar una mochila nueva; puedes utilizar un maletín, bolso con cierre u otro contenedor similar que se encuentre en buen estado. Preparar una mochila de emergencia es una medida clave de prevención ante posibles terremotos.