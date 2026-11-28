Un sismo de magnitud 3.6 se registró este 28 de noviembre en la ciudad de Nasca, en la regiónI ca a las 6:28 p.m., de acuerdo con el reporte oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro localizado a 27 kilómetros al oeste de Nasca y alcanzó una profundidad sísmica de 39 kilómetros. El organismo oficial precisó que la intensidad máxima observada en la superficie alcanzó el nivel II-III de Nasca.

Las autoridades locales de gestión del riesgo no han reportado daños materiales ni personas afectadas tras este fenómeno ocurrido durante las primeras hora del sábado. Por su parte, la escala del IGP clasificó este evento dentro del rango verde por tratarse de un movimiento menor a magnitud 4.5.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0839 Fecha y Hora Local: 28/11/2026,18:28:50 Magnitud: 3.6 Profundidad: 39 km Latitud: -14.92 Longitud: -75.17 Intensidad: II-III Nasca Referencia: 27 km al O de Nasca, Nasca - Ica https://t.co/NQVkme82NQ — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 28, 2026

Mochila de emergencia

La mochila debe reunir los productos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Su contenido dependerá de la cantidad de personas que integran el hogar y de sus condiciones particulares. Por ejemplo, las familias con niños pequeños, adultos mayores, personas con discapacidad o pacientes con enfermedades crónicas deben incorporar artículos específicos.

Estos son los principales artículos que se deben incluir:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.

botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente. Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.

linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular. Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual. Higiene y protección: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.

artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo. Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.

efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad. Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

Según el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), la mochila debe pesar aproximadamente ocho kilos como máximo. Asimismo, se recomienda contar con una por cada dos personas.

Hacer una mochila de emergencia para nuestras mascotas es importante porque en caso de una emergencia, también pueden verse afectadas y necesitar de nuestra ayuda.

Recomendaciones principales de Indeci:

Capacidad: Se sugiere contar con una mochila por cada dos adultos.

Se sugiere contar con una mochila por cada dos adultos. Peso máximo: Se recomienda que no supere los 8 kilos para facilitar una movilización rápida.

Se recomienda que no supere los 8 kilos para facilitar una movilización rápida. Reciclaje de envases: No es obligatorio comprar una mochila nueva; puedes utilizar un maletín, bolso con cierre u otro contenedor similar que se encuentre en buen estado. Preparar una mochila de emergencia es una medida clave de prevención ante posibles terremotos.

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