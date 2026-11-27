Un sismo de magnitud 4.4 se registró la noche de este viernes 27 de noviembre en Tacna, según el reporte sísmico del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico tuvo como referencia una ubicación situada a 108 km al sur de la provincia de Tacna del departamento de Tacna.

De acuerdo con los datos del reporte, el temblor ocurrió a las 21:55:34 p.m. y tuvo una profundidad de 68 kilómetros.

La intensidad II-III reportada fue percibida por la población. En tanto, las autoridades de Defensa Civil y del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) se mantienen en monitoreo constante para evaluar posibles efectos colaterales. Hasta el momento no se han reportado heridos ni daños materiales.

REPORTE SÍSMICO: IGP/CENSIS/RS 2026-0836 Fecha y Hora Local: 27/11/2026,21:55:34 Magnitud: 4.4 Profundidad: 68 km Latitud: -18.95 Longitud: -70.52 Intensidad: II-III Tacna Referencia: 108 km al S de Tacna, Tacna - Tacna https://t.co/yihfOFWrX4 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) November 28, 2026

¿Qué hacer durante un sismo?

Ante un movimiento telúrico, las autoridades recomiendan mantener la calma, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer y ubicarse en zonas seguras previamente identificadas.

También es importante tener lista una mochila de emergencia con artículos básicos, documentos, agua y alimentos no perecibles.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un sismo?

Ante la posibilidad de un sismo de mayor intensidad, es importante contar con una mochila de emergencia que reúna los artículos indispensables para atender las necesidades básicas durante las primeras horas de un desastre. Entre los principales elementos que debe contener se encuentran:

Agua y alimentos: botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente.

botellas de agua potable y productos no perecederos que puedan consumirse fácilmente. Iluminación y comunicación: linterna, pilas adicionales, radio portátil, silbato y cargador portátil para el celular.

Salud: botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual.

botiquín de primeros auxilios y medicamentos de uso habitual. Higiene y protección : artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo.

: artículos de aseo personal, mascarillas, ropa de cambio y prendas de abrigo. Dinero y documentos: efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad.

efectivo, preferentemente en billetes pequeños, y copias de documentos importantes protegidas de la humedad. Otros implementos: agenda con teléfonos de familiares y emergencias, duplicado de llaves, bolsas resistentes, guantes de trabajo y cinta adhesiva multiuso.

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