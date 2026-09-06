El Perú convive con un peligro sísmico considerable, pero el impacto de un terremoto no depende únicamente de su magnitud. También influye cuánto hayamos hecho antes: cómo construimos nuestras viviendas, qué sabemos sobre el territorio, si reconocemos rutas de evacuación, si contamos con un plan familiar y si existen redes capaces de movilizar ayuda. La prevención, la reducción del riesgo y la preparación no corresponden solo a las autoridades; también forman parte de una ciudadanía informada y organizada.

Para conocer qué estamos haciendo y qué falta, conversamos con cinco especialistas y profesionales vinculados a la ingeniería, la geofísica, la gestión del riesgo de desastres y el trabajo humanitario. Sus voces permiten, además, descubrir a algunas de las personas que están detrás de la información sobre sismos, los simulacros, los planes de emergencia, el reforzamiento de viviendas y la respuesta comunitaria. Ante un gran sismo, la pregunta es inevitable: ¿estamos listos?

Carlos Benedetti

Doctor en Ingeniería Estructural

Desde hace dos años, lleva su experiencia a las aulas de la UTEC, donde enseña diseño de concreto reforzado. Su preocupación frente a un gran sismo en Lima está puesta, sobre todo, en las edificaciones que no fueron construidas bajo normas técnicas.

Para Benedetti, una construcción sismorresistente no es aquella que queda intacta después de un terremoto, sino la que evita el colapso y permite que sus ocupantes salgan con vida. El diseño, la calidad de los materiales y la correcta ejecución de la obra son claves. También alerta sobre los llamados “pisos débiles”, comunes en edificios con estacionamientos en el primer nivel, donde hay menos muros y mayor concentración de columnas.

Entre las soluciones más eficientes están los aisladores sísmicos: dispositivos que separan la estructura del movimiento del terreno y reducen su impacto. Su alto costo hace que sean especialmente recomendables para edificaciones como hospitales, clínicas, estaciones de bomberos y universidades. “Es una solución costosa”, explica, pero en estos casos “sí o sí es necesario que la estructura quede en pie”. (Jorge Chávez Noriega)

Carlos Benedetti, doctor en Ingeniería Estructural y docente en la UTEC. / Diego Moreno

Vanessa Vásquez

Directora de ONG Perú Pendiente

Después de un terremoto, el desafío no termina cuando deja de temblar. Entonces comienza la tarea de atender a los damnificados, distribuir alimentos y agua, movilizar voluntarios y conseguir que la ayuda llegue a las zonas afectadas. Ese es el campo de acción de Vanessa Vásquez, directora de la ONG Perú Pendiente. Ante un gran sismo en Lima, la organización calcula que necesitaría entre 24 y 72 horas para articular la ayuda humanitaria. Para ello, mantiene almacenes con agua, atún, papel higiénico y productos de primera necesidad. Ha capacitado a más de 80 voluntarios porque, advierte, “sí se van a necesitar muchas manos”.

También trabaja con una red de más de 250 ollas comunes en Lima, cuyos integrantes reciben capacitación en primeros auxilios, administración de recursos, manejo de almacenes temporales y distribución de donaciones. Perú Pendiente ha atendido desastres desde El Niño costero de 2017 y movilizó ayuda ante los sismos en Junín, Venezuela y Colombia. (Óscar García)

Vanessa Vásquez, directora de ONG Perú Pendiente. / Cesar Campos

Hernando Tavera

Presidente del Instituto Geofisico del Perú

Cada vez que la tierra tiembla en el Perú, Hernando Tavera es una de las primeras personas a las que periodistas y autoridades buscan para entender qué ocurrió. Presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), nos cuenta que llegó a la geofísica casi por accidente: mientras hacía el servicio militar, un tío lo inscribió en esa carrera cuando él pensaba estudiar arquitectura o ingeniería electrónica. Una clase sobre tectónica terminó por convencerlo. Hoy su mensaje para el país es que los sismos son inevitables. “El problema es que hay que prepararse para enfrentarlos”, sostiene.

Desde 2014, mediciones con GPS han identificado frente a la costa central una zona de entre 350 y 400 kilómetros donde las placas permanecen acopladas y acumulan esfuerzo. Por sus dimensiones, el IGP estima que podría generar un terremoto de magnitud 8,8, escenario sobre el cual se realizan planes de prevención. Tavera insiste en mirar primero nuestras viviendas: conocer su estructura, identificar las zonas seguras y, si se trata de una construcción antigua, hacerla revisar por un especialista. (Óscar García)

Hernando Tavera, presidente del Instituto Geofísico del Perú. / César Campos

Catherine Palacios

Subdirectora de Preparación del Indeci

Para Catherine Palacios, ningún riesgo puede desaparecer por completo. Por eso la preparación es un proceso constante: permite que autoridades, comunidades y familias desarrollen capacidades antes de una emergencia para responder de manera organizada, reducir daños y facilitar la recuperación.

Comunicadora de profesión, trabaja desde 2017 en el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), donde es subdirectora de Preparación del Indeci. Desde allí, junto a su equipo, orienta a gobiernos regionales y locales, desarrolla simulacros y planes de contingencia, y produce materiales que acercan información confiable. Su experiencia le ha mostrado que la gestión del riesgo también requiere comprender cómo las personas perciben los peligros, por qué mantienen prácticas que las vuelven vulnerables y qué puede ayudarlas a actuar. Ese trabajo llega hasta el ámbito familiar. Prepararse implica reconocer los riesgos dentro y fuera de casa, ubicar rutas de evacuación y puntos de encuentro, asignar responsabilidades y considerar las necesidades de cada integrante. (Pierina Denegri Davies)

Catherine Palacios, subdirectora de Preparación del Indeci. / Hugo Pérez

David Durán

Ingeniero civil y geógrafo

Llegó a las redes sociales para explicar, de forma sencilla, los riesgos de construir sin asesoría profesional. Ingeniero geógrafo y civil, David Durán convirtió sus conocimientos en contenido para el público general. Así nació Ingeniería Para Ti (búsquelo en Instagram y TikTok), una plataforma donde ofrece consejos para construir y reforzar viviendas frente a un sismo de gran magnitud.

Durán ha identificado en sus visitas a viviendas un problema recurrente: construcciones levantadas de manera empírica y sin un sistema estructural adecuado. Pero también advierte que reforzar una casa completa puede ser económicamente inviable: una intervención integral puede costar cientos de miles de soles. Por eso plantea una alternativa enfocada en lo esencial: reforzar aproximadamente el 20% de la vivienda, desde el primer hasta el último nivel, para crear una zona sismorresistente donde los ocupantes puedan refugiarse.

“Ya no nos enfocamos en rescatar la edificación, porque puede ser económicamente inviable para muchas familias”, explica. “El enfoque es salvar vidas”, concluye el especialista. (Jorge Chávez Noriega)

David Durán, ingeniero civil y geógrafo. / Archivo de David Durán