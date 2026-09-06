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Resumen

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Cinco miradas frente a un mismo riesgo. En esta nota, conoce los consejos de cinco especialistas vinculados a la prevención, la preparación y la gestión del riesgo de desastres ante un posible sismo de gran magnitud.
Cinco miradas frente a un mismo riesgo. En esta nota, conoce los consejos de cinco especialistas vinculados a la prevención, la preparación y la gestión del riesgo de desastres ante un posible sismo de gran magnitud.
Por Jorge Chávez Noriega, Pierina Denegri Davies, Oscar García

El Perú convive con un peligro sísmico considerable, pero el impacto de un terremoto no depende únicamente de su magnitud. También influye cuánto hayamos hecho antes: cómo construimos nuestras viviendas, qué sabemos sobre el territorio, si reconocemos rutas de evacuación, si contamos con un plan familiar y si existen redes capaces de movilizar ayuda. La prevención, la reducción del riesgo y la preparación no corresponden solo a las autoridades; también forman parte de una ciudadanía informada y organizada.

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