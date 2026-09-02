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Resumen

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De un pasatiempo a un emprendimiento, eso e Baca para Hans y Gretel, quienes decidieron llevar sus carnes a otro nivel.
De un pasatiempo a un emprendimiento, eso e Baca para Hans y Gretel, quienes decidieron llevar sus carnes a otro nivel.
/ Giancarlo Ávila
Por Alejandra Garboza

Lo que empezó como un gusto por las carnes y las parrillas terminó convirtiéndose, después de un año de pruebas, en Baca, una propuesta de barrio instalada en el Mercado de Magdalena que apuesta por cortes preparados artesanalmente, pan de masa madre y sándwiches que se alejan de lo convencional.

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