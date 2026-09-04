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Resumen

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El café de especialidad asháninka llega a Lima a través de Ukaw.
El café de especialidad asháninka llega a Lima a través de Ukaw.
Por Alejandra Garboza

Para muchos, el café empieza cuando el barista pesa los granos, calienta el agua y elige un método de extracción. Para Oventeni, la historia comienza mucho antes: en las fincas de este centro poblado de la provincia de Atalaya, en Ucayali, donde se cultivan variedades de café de especialidad y donde cada grano lleva consigo el trabajo de agricultores que viven en el territorio. Esa historia es ahora la que busca llegar a Lima a través de Oventeni, una nueva propuesta que pone en vitrina un café amazónico con trazabilidad y comercio justo.

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