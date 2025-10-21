Desde la Amazonía peruana llega una colaboración que une dos lenguajes universales: el sabor y la música. Los Mirlos, agrupación con más de cinco décadas de trayectoria en la cumbia amazónica, se han aliado con Ukaw Chocolate, marca ucayalina reconocida por su trabajo con cacao fino y sostenible, para lanzar una edición especial de bombones inspirados en su repertorio musical.

Esta propuesta de bombones amazónicos y psicodélicos busca rendir homenaje a la identidad selvática del Perú y a su riqueza cultural. Cada bombón de la colección está inspirado en una canción icónica de Los Mirlos y se acompaña de un código QR que enlaza directamente a la pista correspondiente en Spotify, permitiendo disfrutar la música mientras se saborea el chocolate.

Newsletter Provecho Pierina Denegri te deleita con los mejores points y recomendaciones culinarias, cada viernes.

La propuesta reúne combinaciones como dark 70% con “La danza de Los Mirlos”, mango y maracuyá con “Eres mentirosa”, sal de Maras y nibs de cacao con “El poder verde”, camu camu con “Un traguito de Ayahuasca”, café tostado con “Amor tierno amor”, piña golden y coco con “El milagro verde”, naranja y nuez de cashú con “Fiesta brava”, y leche 45% cacao con “El escape”.

Gianina Flores y Guillermo Herrera de Ukaw Chocolate junto a Los Mirlos. (Foto: Difusión/ Ukaw)

Los miembros de Los Mirlos destacan que el proyecto no solo celebra su legado musical, sino también el espíritu de la selva peruana. “Estamos felices de seguir promoviendo la identidad de la selva peruana a través de una dulce colaboración con la marca Ukaw. Estamos seguros de que esta fusión los llevará a un festín de la Amazonía, donde cada bocado evoca la alegría y el ritmo contagioso de nuestra cumbia amazónica”, afirmó Jorge Rodríguez, fundador del grupo.

Desde Ukaw Chocolate, la gerente general Gianina Flores explica que la alianza representa un paso importante para fortalecer la presencia del cacao ucayalino en nuevos escenarios. “Con este producto, Ukaw está preparado para realizar cosas grandes que sigan poniendo en la cima a Ucayali, nuestra tierra natal”, señaló. La marca, además, busca promover un comercio sostenible y posicionar al cacao como un símbolo de orgullo nacional.