De las chacras de Uripa a los Premios Somos: el camino de Juanpi Sicha y sus videos de cocina que reivindican la memoria de su pueblo

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
De las chacras de Uripa a los Premios Somos: el camino de Juanpi Sicha y sus videos de cocina que reivindican la memoria de su puebloResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Por las manos de Juanpi Sicha Quispe no solo pasan ollas y cucharones; pasan también memorias familiares, historias de resistencia y sabores de la tierra apurimeña. Desde una cima de Uripa, en la provincia de Chincheros (Apurímac), este joven creador de contenido se ha ganado un lugar en el panorama gastronómico peruano llevando la cocina al aire libre, realmente. Sus videos muestran platos típicos cocinados en la cima de los cerros, en medio de chacras y riachuelos, acompañados por la voz de su madre, sus abuelos y de todas las personas que se han sumado a esta aventura.