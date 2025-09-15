Alejandra Garboza
Alejandra Garboza

Escucha la noticia

00:0000:00
De Matria a Bruto: Arlette Eulert estrena restaurante y redefine el sabor de la comida peruana de barrio en Miraflores
Resumen de la noticia por IA
De Matria a Bruto: Arlette Eulert estrena restaurante y redefine el sabor de la comida peruana de barrio en Miraflores

De Matria a Bruto: Arlette Eulert estrena restaurante y redefine el sabor de la comida peruana de barrio en Miraflores

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

En la parte más turística de Miraflores, Arlette Eulert acaba de abrir las puertas de Bruto, un restaurante que se desmarca del estilo elegante y pausado de Matria, pero que mantiene intacta la esencia que caracteriza el trabajo de la chef.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC