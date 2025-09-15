De Matria a Bruto: Arlette Eulert estrena restaurante y redefine el sabor de la comida peruana de barrio en Miraflores

“Desde el 2017 tenía en mente un formato más relajado, con platos criollos, caseros, pero que respetaran las estaciones y los buenos insumos, solo que en una propuesta menos costosa y más cercana”, explica Arlette. Esa semilla germinó durante la pandemia bajo el nombre de Brutal, una ‘dark kitchen’ que conquistó a su clientela con preparaciones peruanas de sabor directo. La buena acogida confirmó que había espacio para llevar ese concepto más allá.

El nombre evolucionó junto al proyecto. “Cuando aterrizamos la idea en este local y vimos los materiales, nos gustó que todo fuera más honesto, más simple, más a lo bruto. Ahí nació Bruto”, cuenta la chef. El espacio, inspirado en el brutalismo arquitectónico, transmite esa estética directa: concreto, madera y un diseño pensado para invitar a quedarse.

La propuesta gastronómica de Bruto busca que el comensal se sienta como en casa. / Mario Zapata N.

Una cocina de barrio, con sazón casera

La carta de Bruto es breve pero contundente. Los clásicos criollos conviven con propuestas menos convencionales que rescatan sabores caseros. “Quiero que la gente sienta que come como en mi casa, pero más ligero, sin que caiga pesado”, dice la chef.

Entre las opciones destacan la vinagreta de lengua, un carpaccio fresco y sabroso que se ha convertido en favorito; la patita con maní, uno de los guisos predilectos de la chef; y el codillo con carapulcra, un plato generoso que refleja el espíritu del lugar. También hay humitas, pejerreyes fritos, tortillas melliceras y una carta que rota con platos del día escritos en pizarra: espesado, cau cau o caldo, según la semana.

El pejerrey arrebozado de la casa. / Mario Zapata N.

Los desayunos dominicales marcan otra diferencia. Desde las 9:00 a. m., Bruto ofrece pan con chicharrón, butifarras con jamón de bondiola, tortillas, humitas y más, siempre acompañados de buen café. Hoy trabajan con granos de El Pan de la Chola, pero la idea es abrir espacio a proyectos vecinos “No queremos un café de nicho, sino uno que acompañe bien la experiencia”, apunta.

El lomo saltado a lo pobre. / Mario Zapata N.

La carta dulce de Bruto mantiene la misma línea de “sencillez bien lograda”. Cada día se ofrecen postres distintos, entre los favoritos de la casa aparecen un suspiro limeño con toques renovados y un flan de textura impecable, que se ha convertido en uno de los más solicitados por su sabor clásico y reconfortante. La propuesta de Arlette apunta a evocar esos postres caseros de infancia, pero trabajados con técnica y balance, convirtiendo el final de la comida en una experiencia que redondea el espíritu hogareño del restaurante.

El suspiro a la limeña de Bruto. / Mario Zapata N.

Coctelería y vinos peruanos

Bruto también apuesta por la barra, con un enfoque en destilados nacionales. La casa presentará las próximas semanas el Pisco Bruto, servido con hielo en mesa, y un Negroni Bruto elaborado con vermut peruano. “Todo lo que encontramos local lo incorporamos: piscos, vinos, destilados. Queremos darle valor a lo que se produce en el país”, destaca Arlette.

La barra de Bruto está pensada para ofrecer el maridaje perfecto. / Mario Zapata N.

Más que un restaurante, un lugar para quedarse

El local abre de lunes a sábado de 12:00 m. a 12:00 a. m., y los domingos de 9:00 a. m. a 6:00 p. m. con desayunos incluidos. Una terraza está en camino para el verano, pensada para que el espacio se consolide como un punto de encuentro del barrio.

Papa rellena al estilo de Bruto. / Mario Zapata N.

“Bruto es el resultado de mucho trabajo, pero también de escuchar al público. Quiero que sea atemporal, que se convierta en el restaurante del barrio, al que la gente venga no solo a comer, sino a quedarse toda la tarde”, reflexiona la chef.

Bruto se ubica en la Calle Alcanfores, en el semisótano donde también se encuentra el Capitán Meléndez. / Mario Zapata N.

Con Bruto, Arlette Eulert amplía su universo culinario sin perder autenticidad: de la fineza de Matria a la calidez de un lugar que reivindica la simpleza y el sabor de casa, con una mirada fresca sobre la cocina peruana contemporánea.