Rodrigo Andrade Rodríguez
Rodrigo Andrade Rodríguez

Tomás de la Paz descubrió desde niño una profunda conexión con el mar. Aunque estudió diseño arquitectónico, su verdadera vocación estaba en la cocina y en el deseo de atender a las personas. Nacido en Viña del Mar, creció en una familia vinculada al puerto de Valparaíso, habituada al buen producto marino. Su rumbo cambió en 2013, cuando visitó Mistura, la feria gastronómica más importante del Perú, y quedó cautivado por el trabajo de chefs como Gastón Acurio.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC