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Resumen

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El posible ingreso de la empresa alemana FlixBus al mercado peruano ha generado cuestionamientos por parte del gremio de transporte interprovincial, que advierte presuntos riesgos regulatorios y de responsabilidad frente a los usuarios. Aunque la compañía se presenta como una plataforma tecnológica que opera en distintos países, los transportistas sostienen que el modelo que busca implementar no se ajustaría al marco normativo vigente en el Perú.

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