Largas colas y malestar entre los usuarios se registraron en el jirón Flor de Arrayanes 361, en Comas, única sede habilitada actualmente para la emisión de licencias de conducir clase A en Lima Metropolitana, luego de que la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) asumiera oficialmente esta competencia en reemplazo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Municipalidad de Lima

Este lunes, desde tempranas horas, decenas de ciudadanos acudieron al local administrado por el concesionario Circuito Vial Lima Norte S.A.C. —autorizado por el MTC— para realizar trámites de licencia nueva, revalidación, recategorización, duplicado o canje. Sin embargo, varios denunciaron esperas, desorden y retrasos en la atención.

Actualmente el trámite aún no cuenta con un sistema digital plenamente habilitado ni con una modalidad electrónica operativa para todos los usuarios, por lo que gran parte del proceso continúa realizándose de forma presencial. No obstante, la comuna informó que se encuentra culminando la implementación progresiva de canales digitales y herramientas electrónicas con el objetivo de agilizar la atención, reducir tiempos de espera y facilitar el acceso al servicio en las próximas semanas.

En declaraciones a América Noticias, el gerente de Movilidad Urbana de la MML, Alberto Peralta, reconoció las demoras y atribuyó la situación a “intermitencias” en un sistema informático con más de 15 años de antigüedad, además de la acumulación de usuarios durante el proceso de transferencia de funciones. “Ya se está nivelando y la cantidad de usuarios está bajando”, aseguró.

El funcionario también negó que se esté cobrando un presunto “derecho de piso” de S/ 60 para que los postulantes puedan rendir la prueba de manejo con un vehículo particular. Precisó que cualquier ciudadano puede llevar su propia unidad siempre que esta cuente con revisión técnica vigente, SOAT y seguro contra riesgos.

Cambios

El gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, Alberto Peralta, supervisó funcionamiento del proceso de emisión de licencias de conducir. Durante su visita indicó que el cambio “implica acercar el servicio al ciudadano limeño mediante una gestión metropolitana más cercana y descentralizada”.

En declaraciones a El Comercio, recordó que el ciudadano, previamente, debe aprobar su examen médico en un centro autorizado por el MTC. Una vez realizado este paso, podrá agendar su cita vía WhatsApp (935 783 562 / 905 438 484) o acudir directamente de manera presencial al Concesionario Circuito Vial Lima Norte S.A.C., ubicado en el jirón Flor de Arrayanes 361, en Comas, donde rendirá el examen de conocimientos (teórico) y posteriormente la evaluación de habilidades de manejo. La atención es de lunes a viernes, de 8:30 a. m. a 5:30 p. m.

Contando con los tres exámenes aprobados, peralta señaló que el usuario podrá tramitar su licencia en el local de Comas, el cual “cuenta con una infraestructura moderna, tecnología de última generación y personal capacitado que garantiza evaluaciones imparciales y un proceso ágil”.

Municipalidad de Lima

“Actualmente, esta es la única sede habilitada para rendir estas evaluaciones. No obstante, la Municipalidad de Lima viene evaluando la implementación de nuevos centros, cuyos anuncios se realizarán próximamente”, explicó Alberto Peralta.

El funcionario explicó que uno de los principales cambios es que, una vez aprobados todos los exámenes, el ciudadano puede obtener su licencia de conducir física el mismo día, acercándose a la oficina de emisión en la misma sede de Comas, realizando el pago correspondiente y culminando el trámite sin demoras.

Con este cambio, la comuna limeña asume de manera integral el proceso de obtención de brevetes de clase A, necesarios para conducir vehículos de cuatro ruedas o más (uso particular, transporte de pasajeros o de carga). En el caso de las licencias de clase B (motos), el Touring continúa realizando las evaluaciones a los postulantes. Sin embargo, ya no será el MTC el que emita las licencias para motocicletas y mototaxis, sino la MML.

Anuncio de la MML sobre sus nuevas competencias en los trámites de licencias. Foto: MML.

La competencia de la municipalidad respecto a las licencias de clase A incluye las evaluaciones de conocimientos, los exámenes de manejo y la emisión de licencias, tanto para nuevos conductores como para revalidaciones, recategorizaciones y duplicados.

La Municipalidad Metropolitana también será responsable de autorizar a los establecimientos de salud habilitados para emitir los certificados médicos requeridos para obtener una licencia de conducir.

Por otro lado, el MTC continuará a cargo de la rectoría del sistema nacional, incluyendo la normativa, la supervisión y la administración de los registros, además de mantener su portal para consultas sobre licencias e infracciones.

Costos

En cuanto a los costos, informó que se mantienen las tarifas: S/ 24.80 por el examen de conocimientos; S/ 45 por el examen de conducción; y S/ 14.70 por la emisión de la licencia física por parte de la Municipalidad de Lima. Los postulantes no deben registrar multas pendientes ni sanciones vigentes en el MTC, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) u otros registros, ya que esto impedirá continuar con el proceso.

El gerente de GMU informó que la comuna viene implementando progresivamente nuevos puntos de atención para el recojo en distritos como Cercado de Lima, Santa Anita y San Juan de Miraflores, los cuales serán habilitados en los próximos días, con el objetivo de descentralizar y facilitar el acceso al servicio para los ciudadanos.

El nuevo centro donde se evalúa a los conductores y se tramitan los brevetes está ubicado en Comas. Foto: gob.pe.

Antecedentes y propuestas de mejora

Esta decisión tiene toda una historia detrás. En diálogo con El Comercio, el abogado especialista en transporte y fundador de la organización Luz Ámbar, Luis Quispe Candia (también candidato a diputado), señaló que en otros departamentos del Perú las entidades encargadas de emitir licencias de conducir son los gobiernos regionales, y no el MTC. “Solo faltaba que en Lima sea la MML. Ahora finalmente se han transferido esas competencias, pero esto no viene de ahora. Son antecedentes legales que datan de normativas de 2009 y que hoy se han materializado en esta resolución del 2026”, indicó.

Asimismo, consideró que la Municipalidad de Lima no estuvo preparada para asumir el cambio. “La Municipalidad de Lima ha tenido que prepararse desde hace muchísimo tiempo. Pero parece que no estuvo lista para este proceso; de lo contrario, no se habrían generado todos estos problemas (…). Respecto al local de Comas para realizar los trámites, considero que debió ubicarse en un distrito más céntrico. Esa es una falta de previsión”, agregó.

También cuestionó el nivel de exigencia en las evaluaciones. “El Touring era una empresa seria, con exámenes exigentes. Ahora los exámenes son más laxos; parece que están tratando de facilitarlos. Se entiende que el motivo de este traslado de competencias era descentralizar la carga del MTC, pero también hay que reconocer que, en regiones, la medida se ha visto afectada por acciones irregulares de algunos gobiernos regionales, que no han cumplido debidamente su responsabilidad”, sostuvo.

En esa línea, advirtió que el modelo debe ser revisado. “Por ello, no deberían ser únicamente los gobiernos regionales los encargados de tramitar este documento, y en el caso de Lima no debería ser solo la MML. Se deben establecer convenios con asociaciones sin fines de lucro que demuestren solvencia moral y económica, enfocadas en cuidar su prestigio”, concluyó.

Especialistas consideran que la sede para evaluar y emitir brevetes debería ubicarse en un distrito más céntrico. Foto: gob.pe.

Por su parte, el director de la Cámara Internacional de la Logística del Transporte, Martín Ojeda, señaló a El Comercio que este traslado de funciones no solo respondería a la descentralización de competencias del MTC, sino también a la búsqueda de infraestructuras más grandes y modernas, así como a un mayor apoyo interinstitucional con nuevas empresas.

“Parece que el Touring ya no tiene la fuerza de antes, por la baja coordinación que en su momento tuvo con el MTC, por lo que la MML no lo priorizó (…). También hay que reconocer que el sistema del MTC venía colapsando y que existían irregularidades en los centros de evaluación. Veremos cómo funciona ahora con la MML”, añadió.

Revalidación

La Municipalidad de Lima indicó que pPara revalidar una licencia, el conductor debe seguir los siguientes pasos:

1. Examen médico

Realizar el examen médico en un establecimiento autorizado. El certificado queda registrado en el Sistema Nacional de Conductores.

2. Evaluaciones (de corresponder)

Aprobar el examen de conocimientos y/o manejo cuando corresponda según la categoría o condición del conductor.

3. Pago de derechos

Efectuar el pago por derecho de trámite conforme a la tasa vigente.

4. Presentación de solicitud

Presentar la solicitud mediante los canales habilitados por la Municipalidad Metropolitana de Lima.

5. Emisión de licencia

Verificado el cumplimiento de requisitos, la Municipalidad realiza la entrega de la licencia física el mismo día.

El municipio indicó que adicionalmente viene culminando la implementación progresiva de canales digitales y modalidad electrónica.

Recordó que no se emitirá licencia de conducir a:

Ciudadanos que cuenten con multas pendientes de pago o sanciones vigentes en los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) u otros registros nacionales aplicables.

Personas que tengan suspensión o inhabilitación vigente para conducir.

La Municipalidad de Lima señaló que mantiene los requisitos establecidos en la normativa nacional vigente, especialmente en el Reglamento Nacional del Sistema de Emisión de Licencias de Conducir.

No se han incorporado requisitos adicionales ajenos a ley. Lo que sí se viene implementando son mejoras operativas orientadas al ciudadano, entre ellas: descentralización de puntos de atención, reducción de tiempos de espera, fortalecimiento de canales virtuales, modernización progresiva del servicio, futura habilitación de la licencia electrónica contemplada en el TUPA municipal.