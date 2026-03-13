El Comercio estuvo presente en el primer Encuentro Internacional sobre Alfabetización, Equidad y Futuro, desarrollado por el Ministerio de Educación de Brasil en alianza con la Fundación Instituto Natura. Este evento, realizado durante dos días consecutivos, reunió a representantes de distintos países para compartir experiencias, diagnósticos y propuestas orientadas a mejorar la educación en la región.

Los países que compartieron información sobre su situación educativa fueron Brasil, Perú, México, Argentina, Uruguay y Colombia. Cada uno puso especial énfasis en los principales desafíos que enfrenta su sistema educativo.

El objetivo del encuentro fue promover estrategias que permitan que los niños, niñas y adolescentes de América Latina aprendan no solo a leer y escribir, sino también a comprender lo que leen desde los primeros años de escolaridad.

Distintos expertos y autoridades de diferentes países, incluidos peruanos, estuvieron presentes en el foro. Foto: Natura.

Este Diario conversó en exclusiva con los ponentes y asistentes peruanos que participaron en el foro internacional para conocer su análisis sobre la situación educativa del país y las alternativas para reducir las brechas.

Acabar con la anemia, la violencia y la inestabilidad política

El presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, mencionó a El Comercio que los desafíos relacionados con la salud y el bienestar emocional están estrechamente vinculados con la falta de alfabetización. “La anemia en el Perú tiene mucho que ver. No pueden darse aprendizajes si no hay una alimentación adecuada para los estudiantes. Por otro lado, está la violencia en los hogares, que complica el normal desarrollo de los niños, así como también el embarazo adolescente”, señaló.

Asimismo, informó que en el Perú solo el 32,8% de los estudiantes de cuarto grado de primaria alcanza un nivel satisfactorio de comprensión lectora. Añadió que, incluso, a medida que avanzan en la etapa escolar, la cifra disminuye. En sexto grado de primaria, el porcentaje con un nivel satisfactorio de comprensión lectora es de solo 26%, lo que equivale aproximadamente a tres de cada diez estudiantes en todo el país.

“Los partidos políticos deben establecer rutas de acción. Tienen que existir comisiones multisectoriales en las que participen el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, organizaciones sociales, entre otros. Además, la participación de las comunidades es muy importante porque, lamentablemente, el Estado no llega a todas las zonas. Deben establecerse programas, capacitaciones y acciones que permitan reducir estos problemas de manera contundente”, añadió.

El presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano, reveló a El Comercio que solo 3 de cada 10 niños en Perú tienen una comprensión lectora competente. Foto: Natura. / Camilo Souza

Lescano también señaló que la inestabilidad política en el Perú incrementa los problemas de alfabetización. “En los últimos diez años hemos tenido 17 ministros de Educación. Esto afecta la continuidad de las políticas y no logramos avanzar (...). Hemos llevado a cabo el Plan de Desarrollo de la Educación Peruana, en el marco del Proyecto Educativo Nacional al 2036. Este plan establece rutas de acción. Se lo hemos presentado a los partidos políticos ante las elecciones generales que se avecinan”, indicó.

Hizo un llamado de atención al señalar que el Perú, en comparación con otros países de la región, se encuentra por debajo en las tasas de alfabetización y calidad educativa. “Por ejemplo, en otros países la tasa de acceso a la educación superior supera en promedio el 50%, mientras que en el Perú no llegamos ni al 34%. Por ello, debemos evitar tanta rotación de las personas responsables de las políticas educativas del país”, concluyó.

Lescano reveló que es importante un trabajo interdisciplinario entre las autoridades. Foto: Natura. / Camilo Souza

La necesidad de políticas públicas consistentes

La congresista y exministra de Educación Flor Pablo Medina también conversó con El Comercio y señaló la urgencia de priorizar la comprensión lectora de los niños, niñas y adolescentes, ya que constituye la base para avanzar en la escolaridad y formar ciudadanos productivos. “Leer y comprender lo que se lee es una herramienta fundamental para la vida”, dijo.

Explicó que, para combatir la falta de alfabetización, en primer lugar los docentes deben estar debidamente capacitados. Además, necesitan contar con material educativo idóneo y los estudiantes deben estudiar en espacios que reúnan las condiciones básicas para el aprendizaje. “Algo tan simple como tener dónde sentarse es primordial. Las escuelas deben contar con una infraestructura resistente y ser un espacio seguro”, indicó.

La congresista también subrayó la necesidad de cerrar las brechas digitales, con el objetivo de que los estudiantes cuenten con conectividad a internet y equipos tecnológicos que les permitan desarrollarse adecuadamente en el entorno virtual.

“Nuestras carencias son muchas. Por eso necesitamos establecer políticas públicas consistentes para que nuestras generaciones sigan avanzando. No hay que hacer borrón y cuenta nueva en educación. Para que haya resultados, deben existir trayectorias largas, como en Chile y Brasil, donde, pese a los cambios de gobierno, se mantienen de forma sostenida sus planes educativos”, opinó.

La congresista y exministra de Educación, Flor Pablo Medina, fue una de las asistentes peruanas del evento. Indicó que es importante que los colegios cuenten con buena infraestructura e internet. Foto: Sebastián Ramírez.

Mayor trabajo articulado con otras autoridades y padres de familia

Por su parte, la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, enfatizó las decisiones que, desde su región, vienen tomando para combatir la falta de alfabetización. “Estar acá nos sirve para tomar en cuenta la experiencia de otros países y ver qué hacer para mejorar. En La Libertad hemos desarrollado un plan estratégico que consiste en invertir en la infraestructura de nuestras más de 3.000 instituciones educativas, llevando carpetas nuevas, material educativo y equipos tecnológicos”, dijo.

“Nuestro reto es llegar a todas las provincias. Uno de nuestros principales desafíos está en las carreteras, lo cual es importante solucionar para facilitar el traslado de los niños a sus escuelas. También tenemos centros educativos que necesitan reparaciones inmediatas”, agregó.

La gobernadora mencionó también la necesidad de que los padres de familia estén comprometidos. “Nos falta mucho que conversar con los padres para que estén realmente convencidos de que la educación va a cambiar la vida de sus hijos, ya que aún tenemos en nuestra región esa idiosincrasia de padres que prefieren que sus hijos no estudien, sino que trabajen en el campo y sigan la vida que ellos han tenido”, explicó.

Exhortó a las distintas autoridades a asumir responsabilidades, ya que —según indicó— “los ministerios casi no nos envían presupuesto; por eso nosotros estamos invirtiendo en logística para enfrentar los problemas”, añadió.

La gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, mencionó que todavía hay trabajo por hacer para seguir mejorando. Foto: Sebastián Ramírez.

La importancia de las lenguas originarias

Otro punto primordial es cómo impacta el hecho de que un niño no pueda acceder a educación en su lengua originaria, según planteó la investigadora asociada del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Liliana Miranda. “Las mayores brechas de aprendizaje se encuentran entre los estudiantes rurales, y dentro de ese grupo, entre quienes hablan una lengua originaria”, señaló.

Precisó que en áreas rurales dos de cada diez estudiantes alcanzan una competencia lectora óptima. En el caso de quienes hablan lenguas originarias, la situación es aún más crítica; solo uno de cada cien estudiantes alcanza ese nivel. “El Estado tiene la responsabilidad de atender las necesidades de las poblaciones bilingües. El principal problema es que no tenemos suficientes docentes que hablen y escriban en la lengua originaria de cada zona ni que manejen metodologías para enseñar castellano como segunda lengua”, mencionó.

Ante ello, Miranda sostuvo que se deben plantear alternativas, como agilizar los procesos de titulación para estudiantes universitarios indígenas que desean enseñar en sus comunidades. “Otro mecanismo es contar con material educativo estructurado, ya que, como los maestros suelen rotar año tras año, es necesario mantener una alfabetización consistente. De lo contrario, los niños, al terminar la primaria, no desarrollarán competencias lectoras suficientes ni en su lengua originaria ni en castellano”, concluyó.

La investigadora asociada del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), Liliana Miranda, hizo énfasis en la importancia de que los profesores enseñen a los niños de comunidades priorizando su lengua originaria. Foto: Natura.

Una crisis en América Latina

Desde una mirada más macro, el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y exministro de Educación del Perú, Jaime Saavedra, comentó a El Comercio que, lamentablemente, sí se podría hablar de una crisis de alfabetización en la región, ya que, conforme ha ido aumentando la cantidad de estudiantes, también lo ha hecho el número de aquellos que no terminan la primaria leyendo con fluidez ni comprendiendo correctamente lo que leen.

“La alfabetización es crucial para lograr las otras competencias del proceso educativo de los estudiantes. Si no logramos eso, no estamos hablando de un pequeño problema, sino de una gran crisis. América Latina tiene los recursos para lograr una educación de calidad para todos. Algunos estudiantes sí la tienen, pero otros no. Incluso en grandes ciudades se pueden ver escuelas muy bien capacitadas a pocos kilómetros de otras que ni siquiera cuentan con servicios básicos. Eso es algo inaceptable”, dijo.

Considera que se debe lograr una educación de calidad para todos los estudiantes de la región, independientemente del lugar donde nacieron y de los recursos económicos de su familia. “Es nuestra obligación como sociedad que todos tengan una buena educación. Hay que invertir más, pero al mismo tiempo podemos hacer mucho con los recursos que se tienen. Debemos asegurarnos de que lleguen los materiales necesarios a todas las escuelas y de que los profesores utilicen métodos apropiados. Hay que hacer inversiones eficientes, sobre todo en el factor humano”, señaló.

El Comercio también conversó con el director de Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe del Banco Mundial y exministro de Educación del Perú, Jaime Saavedra, quien reveló que América Latina todavía presenta carencias en torno al sector educación. Foto: Sebastián Ramírez.

El primer foro internacional de alfabetización

David Saad, presidente del Instituto Natura para Brasil y América Latina, mencionó a El Comercio que, debido a la importancia de la alfabetización en la trayectoria escolar y en el desarrollo de un país, consideró una buena iniciativa reunir a los seis países participantes del encuentro. De esta manera, pudieron intercambiar experiencias y aprender unos de otros.

“A veces pensamos que temas como la alfabetización en niños y niñas no son tan importantes como la educación superior. Pero es al revés, porque en la niñez es donde empieza todo. Entonces, si los países no logran solucionar el problema de la falta de alfabetización, nunca lograrán tener buenos resultados”, agregó.

Saad precisó que desde Natura tienen una mirada regional, por lo que consideraron importante que se realice este seminario. Ello motivó a que, junto con otros aliados, apoyaran al Ministerio de Educación de Brasil. “Esperemos que sea el primero de muchos encuentros y quizá en cada edición se lleve a cabo en un país diferente (...). También confiamos en que puedan generarse más datos que sirvan para seguir creando propuestas e investigaciones”, concluyó.