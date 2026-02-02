Apps contra la inseguridad: El Comercio probó seis plataformas públicas y privadas y evaluó sus fortalezas y desafíos

Ante la creciente ola de inseguridad que vive el país, diversos ciudadanos han cuestionado la capacidad del Estado para enfrentar este problema. En ese contexto, han surgido iniciativas digitales, tanto públicas como privadas, impulsadas por emprendedores y entidades locales, que buscan apoyar a los vecinos y fortalecer su protección.

El Comercio analizó y puso a prueba estas herramientas. En total, son seis aplicaciones que se mantienen en constante actualización y permiten reportar delitos, generar mapas de calor con zonas de mayor incidencia de robos, entre otras funciones similares.

Las aplicaciones privadas evaluadas fueron Toke – Seguridad Ciudadana, Guachiman.app y Sosafe City. En tanto, las desarrolladas por entidades públicas son Lima Segura, de la Municipalidad de Lima; Mi Policía Digital, de la Policía Nacional del Perú; y Serenazgos Mariano Melgar, de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, en Arequipa.

Toke – Seguridad Ciudadana fue la primera aplicación puesta a prueba.

Las pruebas

La primera aplicación utilizada fue Toke – Seguridad Ciudadana, desarrollada por Innova ECG SAC. Se trata de una plataforma digital que permite a los vecinos reportar emergencias médicas y de protección civil, así como solicitar apoyo a autoridades locales. Cuenta con un botón de pánico y un canal de chat para realizar consultas o denuncias ante las municipalidades.

Página principal de la aplicación Toke – Seguridad Ciudadana.

En App Store tiene una calificación de 4.2 de 5, mientras que en Play Store alcanza 4.4 de 5. Entre los comentarios de los usuarios destacan opiniones como “me ha servido mucho a mí y a mis vecinos para denunciar de todo” y “es fácil de usar, podemos aportar a la seguridad de todos”.

Al ingresar a la aplicación, se observa que actualmente solo está disponible para ciudadanos de Tiabaya y Cerro Colorado, ambos distritos de Arequipa. Al seleccionar alguno de ellos, los usuarios pueden solicitar apoyo del serenazgo de la municipalidad correspondiente, ambulancias en caso de accidentes y unidades de bomberos ante incendios. Además, la app permite reportar casos de violencia familiar, personas en estado de ebriedad, robos a viviendas, personas sospechosas, entre otros.

La siguiente aplicación es Guachiman.app, una plataforma de inteligencia urbana colaborativa diseñada para mejorar la seguridad ciudadana mediante reportes y alertas en tiempo real. Su fundador es el ingeniero de sistemas Franco Padilla. La app permite a los usuarios visualizar incidentes en su entorno y realizar reportes ciudadanos.

Guachiman.app está disponible únicamente en Play Store.

Actualmente, Guachiman.app está disponible solo para Android y no cuenta con calificaciones en Play Store. Tras instalarla y crear una cuenta, es posible visualizar los incidentes más recientes cercanos a la ubicación del usuario. Si bien por el momento solo aparecen reportes de incendios y accidentes de tránsito, la plataforma permite registrar reportes de distintos tipos.

En la aplicación se pueden visualizar los reportes más recientes alrededor de la ubicación del usuario.

Luego se evaluó Sosafe City, una aplicación ciudadana desarrollada por la empresa Sosafe, que permite reportar robos, actividades sospechosas, mascotas perdidas y otras situaciones que ocurren en los distritos donde viven los usuarios.

Esta app tiene una calificación de 4.8 de 5 en App Store y 4.5 de 5 en Play Store. No obstante, algunos usuarios expresan su malestar debido a que ciertas funciones son de pago. Al respecto, el cofundador de Sosafe, Carlos Fernández, respondió que las funciones esenciales -como reportar emergencias y generar alertas- siguen siendo gratuitas.

Sosafe City cuenta con opciones gratuitas y de pago; las funciones básicas, como ver y realizar reportes, son gratuitas.

Al ingresar a la aplicación, El Comercio constató que se pueden reportar robos, casos de violencia familiar, accidentes de tránsito, venta de drogas, disturbios, mascotas perdidas, personas extraviadas y avisos comunitarios para compartir información entre vecinos. Además, se percibe una comunidad activa que publica reportes de forma constante.

Sosafe City permite realizar distintos tipos de reportes ciudadanos.

En cuanto a las aplicaciones desarrolladas por entidades públicas, la primera en ser probada fue Lima Segura, de la Municipalidad de Lima. Esta app es conocida principalmente por su botón de pánico, que permite enviar alertas a la municipalidad metropolitana. Cuenta con una calificación de 3.7 de 5 en App Store y 3.6 de 5 en Play Store. Si bien los usuarios reconocen la buena intención de la iniciativa, señalan que la aplicación debería ser más práctica e intuitiva.

Durante la prueba, la app solicitó un código de verificación que debía llegar vía WhatsApp. Sin embargo, tras varios intentos fallidos, se optó por recibir el código mediante correo electrónico, el cual llegó a la bandeja de spam. Finalmente, se pudo acceder y en el menú principal aparecen un botón rojo para reportar emergencias y un apartado para ingresar datos personales.

Botón de emergencia en la página principal de la aplicación Lima Segura.

Posteriormente, El Comercio continuó el experimento con Serenazgos Mariano Melgar, aplicación de la Municipalidad Distrital de Mariano Melgar, en Arequipa. En App Store, la municipalidad la describe como una plataforma digital de seguridad ciudadana para reportar emergencias y recibir apoyo de las autoridades locales. Cuenta con 5 estrellas en App Store, aunque con una sola calificación, y 4.6 de 5 en Play Store, donde figuran comentarios como “buena iniciativa del alcalde”, pero también críticas como “dicen que enviarán patrulla, pero nunca llegó”.

Al ingresar a la aplicación, se constató que sus opciones, funcionalidades e incluso el diseño son prácticamente los mismos que los de Toke – Seguridad Ciudadana, que también opera en Arequipa y fue creada con anterioridad, por lo que se presume que esta última sirvió como referencia.

La página principal de la app de la Municipalidad de Mariano Melgar (Arequipa) es similar a la de Toke.

Finalmente, se evaluó Mi Policía Digital, de la Policía Nacional del Perú, que promete ofrecer una plataforma segura y eficiente para reportar distintos tipos de incidencias. Tiene una calificación de 3.1 de 5 en App Store y 1.9 de 5 en Play Store. Entre los comentarios se leen opiniones como “hay que usarla para tener mayor seguridad, pero por favor actualicen los números de las comisarías” y “no la entiendo y en la comisaría no dan información sobre cómo usarla”.

Durante la prueba, la aplicación no permitió completar el proceso de registro. Pese a múltiples intentos y cambios de contraseña, solo aparecía un mensaje de “error”, a pesar de que el correo electrónico utilizado funcionó correctamente en las demás aplicaciones evaluadas.

La aplicación de la PNP no permitió completar el registro a este Diario, pese a contar con un correo electrónico válido.

Tras concluir el análisis, se evidenció que las aplicaciones privadas ofrecen, en general, una experiencia más intuitiva, mientras que las públicas presentan varias oportunidades de mejora. No obstante, todas comparten un objetivo común: convertirse en herramientas utilitarias para apoyar a los vecinos frente a la inseguridad ciudadana.

Retos y oportunidades

En una sociedad cada vez más digitalizada, continúan surgiendo aplicaciones orientadas a combatir la inseguridad ciudadana. Así lo señala el abogado especialista en derecho digital y experto en ciberseguridad Erick Iriarte. “Hoy los ciudadanos cuentan con más herramientas a su disposición, aunque muchas de estas cumplen aún una función más informativa que operativa frente a la inseguridad”, indicó.

“El principal problema es la falta de una relación más directa con la Policía Nacional y otras autoridades. Sin esa articulación, la utilidad real de estas plataformas es limitada, más allá de su buena intención. Los reportes deben llegar con rapidez a la autoridad pública y generar una respuesta efectiva”, explicó.

Iriarte remarcó la importancia de establecer mecanismos de interconexión entre estas aplicaciones y las entidades públicas. A su juicio, si las plataformas logran un vínculo adecuado con las autoridades al momento de realizar denuncias ciudadanas -no solo para elaborar mapas de calor, sino también para ejecutar operativos-, será más probable enfrentar el problema de fondo.

Expertos sostienen que, para que estas aplicaciones sean realmente útiles, deben estar estrechamente vinculadas con las autoridades públicas, de modo que puedan tomar acción inmediata ante los reportes. Foto: GEC. / RENZO SALAZAR

Respecto al eje de ciberseguridad y protección de datos, María del Pilar Segura, abogada experta en ciberseguridad y privacidad, mencionó que es importante considerar este tema, ya que los datos que estas aplicaciones solicitan -como correo, contraseña, WhatsApp, geolocalización e incluso DNI- son muy sensibles. “Si las plataformas no invierten en seguridad informática, se convierten en un blanco fácil de ataques, como la filtración de bases de datos de usuarios o de mapas de calor, los cuales podrían llegar a manos equivocadas. Está bien crear estas apps, pero es fundamental mantenerlas seguras”, dijo.

“Además, puede generarse una sobresaturación de alertas si, a nivel operativo, no hay suficiente capacidad de respuesta. Para mitigar estas limitaciones, desde la concepción de la app se debe trabajar conforme a los reglamentos establecidos en la Ley de Protección de Datos. Es decir, desde el desarrollo de la aplicación, todo debe centrarse en la privacidad de los usuarios dentro del marco normativo. Estos parches de seguridad pueden aplicarse mediante auditorías que midan, con controles rigurosos, el nivel de protección de datos de estas aplicaciones antes de que se lancen al público”, enfatizó.

Concluyó que, pese a ello, la tecnología por sí sola no va a resolver el problema estructural de la inseguridad ciudadana, por lo que es importante que estas aplicaciones estén completamente integradas con la realidad, en este caso, con el trabajo del serenazgo y la policía.