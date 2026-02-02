Por Sebastián Ramírez Mendoza

Ante la creciente ola de inseguridad que vive el país, diversos ciudadanos han cuestionado la capacidad del Estado para enfrentar este problema. En ese contexto, han surgido iniciativas digitales, tanto públicas como privadas, impulsadas por emprendedores y entidades locales, que buscan apoyar a los vecinos y fortalecer su protección.

Juan Pablo II en Monterrico: cientos de miles de jóvenes colmaron el hipódromo y paralizaron Lima en 1985 | FOTOS
Archivo El Comercio

Juan Pablo II en Monterrico: cientos de miles de jóvenes colmaron el hipódromo y paralizaron Lima en 1985 | FOTOS

Apps contra la inseguridad: El Comercio probó seis plataformas públicas y privadas y evaluó sus fortalezas y desafíos
Lima

Apps contra la inseguridad: El Comercio probó seis plataformas públicas y privadas y evaluó sus fortalezas y desafíos

Puno celebra el Concurso de Danzas Autóctonas de la Festividad Virgen de la Candelaria | FOTOS
Puno

Puno celebra el Concurso de Danzas Autóctonas de la Festividad Virgen de la Candelaria | FOTOS

La odisea de viajar en bus de Lima a Miraflores en la década del 50: una crónica del transporte público hace 75 años
Artículos Históricos

La odisea de viajar en bus de Lima a Miraflores en la década del 50: una crónica del transporte público hace 75 años