Ángela Mendoza, gerente de Uber: “La movilidad digital debe adaptarse a cada contexto y presupuesto”

La movilidad digital en el Perú está entrando en una nueva fase marcada por la expansión de las apps de transporte hacia más ciudades, la incorporación de herramientas tecnológicas de seguridad y una creciente adaptación a las realidades locales. En un contexto donde las plataformas buscan consolidar su presencia más allá de las grandes capitales regionales, Uber inicia una nueva etapa con la llegada de Ángela Mendoza como gerente general para Perú, Colombia y Ecuador, con el reto de fortalecer el crecimiento del servicio y responder a las expectativas de los usuarios frente a la movilidad compartida.

“Nuestra prioridad es ofrecer opciones útiles para la vida cotidiana, con un enfoque práctico y cercano a cada contexto, lo que pasa también por soluciones que se adaptan a todos los presupuestos”, afirma Mendoza en una entrevista para esta nota, marcando una declaración de principios que conecta con el crecimiento reciente de la plataforma y con una estrategia basada en la adaptación local como eje del desarrollo de la movilidad digital en el Perú.

La ejecutiva asume el liderazgo tras un periodo de expansión que llevó a la aplicación de operar en seis ciudades a alcanzar presencia en treinta, un salto que refleja cómo la movilidad digital empieza a consolidarse más allá de las principales capitales regionales. “La expansión de 6 a 30 ciudades marca un cambio de escala”, sostiene, destacando que la llegada de estas soluciones amplía las alternativas de transporte y abre oportunidades económicas para quienes buscan generar ingresos a través de la tecnología.

Este crecimiento territorial también impulsa la conexión entre zonas geográficas y facilita que más personas accedan a servicios digitales con estándares similares a los de grandes ciudades. En América Latina, reportes del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan que las apps de movilidad contribuyen a mejorar el acceso al transporte urbano y a generar nuevas dinámicas económicas en entornos urbanos y periurbanos.

Innovación con acento local

Más allá del crecimiento en cobertura, emerge un desafío clave para las apps de movilidad: integrar sus soluciones en realidades culturales y económicas distintas. En el caso peruano, esto implica diseñar herramientas que respondan tanto a dinámicas urbanas complejas como a contextos regionales con características propias.

“La innovación parte de escuchar”, señala Mendoza al explicar iniciativas como UberTuk, una alternativa que busca integrarse a formas de transporte ya existentes en determinadas ciudades, así como funcionalidades diseñadas para públicos específicos, entre ellas las cuentas para adultos mayores con interfaces simplificadas y seguimiento en tiempo real.

Estas iniciativas reflejan una tendencia más amplia en el sector: la personalización de la experiencia digital como respuesta a necesidades diversas, desde la accesibilidad económica hasta la inclusión tecnológica.

Seguridad y tecnología como diferenciadores

A medida que aumenta el uso de apps de movilidad, la seguridad se convierte en un factor determinante para consolidar la confianza en este tipo de servicios. En este contexto, la compañía ha incorporado más de 40 herramientas orientadas a acompañar cada viaje antes, durante y después del trayecto, desde funciones de verificación hasta sistemas que detectan anomalías en tiempo real.

“Hoy en día, la app cuenta con más de 40 herramientas y funciones de seguridad que reflejan este compromiso y nuestra capacidad de adaptar la innovación global a las necesidades locales”, explica Mendoza, quien destaca la implementación del código PIN obligatorio para verificar el inicio de cada viaje y otras tecnologías que buscan elevar el estándar de seguridad dentro del sector.

Según datos de Statista, el mercado global de 'ride-hailing’ —servicios de transporte solicitados a través de apps móviles que conectan a usuarios con conductores— continúa expandiéndose impulsado por la digitalización del transporte y la creciente adopción de plataformas tecnológicas. Esta tendencia también se refleja en América Latina y redefine las expectativas de seguridad, accesibilidad y personalización dentro de la movilidad urbana.

De esta manera, Ángela Mendoza llega a la cabeza de Uber en la región en un momento de transición para el sector, donde la expansión territorial, la innovación tecnológica y la adaptación local se posicionan como ejes estratégicos para el desarrollo de la movilidad digital en Perú. En un entorno donde la tecnología redefine la manera en que las personas se desplazan, la apuesta apunta a consolidar soluciones que integren eficiencia, seguridad y cercanía con las necesidades cotidianas de los usuarios.

