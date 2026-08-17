El Lugar de la Memoria está ubicado en el distrito de Miraflores. (Foto: Archivo El Comercio)
El Lugar de la Memoria está ubicado en el distrito de Miraflores. (Foto: Archivo El Comercio)
Por Redacción EC

Diversas personalidades emitieron una carta abierta a la presidenta Keiko Fujimori en la que se mostraron a favor de la iniciativa del ministro de Justicia de trasladar la administración del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) a la cartera que dirige Ernesto Álvarez Miranda.

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