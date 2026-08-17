Diversas personalidades emitieron una carta abierta a la presidenta Keiko Fujimori en la que se mostraron a favor de la iniciativa del ministro de Justicia de trasladar la administración del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) a la cartera que dirige Ernesto Álvarez Miranda.

El documento, firmado por Óscar Urviola, Juan Hermoza Ríos, Ricardo Vega Llona y Gladys Echaíz, entre otros, también señala que es necesaria una reforma del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ellos sostienen que, en los últimos años, autoridades de dicho sistema se habrían excedido en sus funciones y cuestionan algunas de sus decisiones por considerar que han interferido en procesos judiciales peruanos e incluso beneficiado a personas condenadas por terrorismo.

Las personalidades que firmaron el documento consideraron “muy interesante” la propuesta de trasladar el LUM al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Aseguran que actualmente su “sentido pedagógico” se encuentra restringido por lo que califican como elementos “con rasgos ideologizados” y plantean que el espacio adopte una perspectiva plural que reconozca a quienes, señalan, se sacrificaron por la democracia, así como a las principales víctimas del terrorismo, especialmente poblaciones pobres, quechuahablantes y altoandinas.

Finalmente, los firmantes alentaron al Gobierno y al ministro Álvarez Miranda a adoptar ambas iniciativas y sostuvieron que una decisión en ese sentido podría contribuir a un proceso de “Reconciliación Nacional”.

Firman el documento Oscar Urviola Hani, Juan Hermoza Ríos, Ricardo Vega Llona, José Luis Sardón, Jaime de Althaus, Jorge del Castillo Gálvez, Aurelio Pastor Valdivieso.

También rubrican la misiva Antero Flores Araoz, Martín Belaunde Moreyra, Ángel Delgado Silva, Ludwig Meier Cornejo, Alfonso Baella Herrera, Emilio Rodríguez Larraín, Wilbert Medina Bárcena, Domingo García Belaunde, Gladys Echaíz de Núñez Izaga, José L. Delgado Núñez del Arco, Oswaldo Hundskopf Exebio, Hugo Guerra Arteaga, Joaquín de los Ríos De la Torre y Pablo Bustamante Pardo.