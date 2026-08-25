El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

El LUM y la CVR (2)

“El aprendizaje más valioso de la lucha contra la subversión está en que la respuesta debe aislar a los violentos”.

    Martín Tanaka
    Por

    Profesor principal en la PUCP e investigador en el IEP

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El encuentro se realizará en el Lugar de la Memoria. (Foto: Archivo El Comercio)
    El encuentro se realizará en el Lugar de la Memoria. (Foto: Archivo El Comercio)

    La semana pasada comenté unas declaraciones al diario “Perú 21” del ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, en las que este señalaba que el Lugar de la Memoria sería “vocero de un falso relato, el de la CVR”, en el que se buscaba desprestigiar a las FF.AA., en vez de seguir un relato “verdadero”, que debería decir que Sendero Luminoso le declaró la guerra al Estado, que las FF.AA. respondieron siguiendo su obligación constitucional, que en el camino cometieron errores, pero que aprendieron de ellos, y que fue finalmente ese cambio de estrategia, basado en “la participación de las comunidades campesinas e indígenas”, que “se le pudo ganar la guerra a la subversión”. Comentaba que, a mi juicio, cualquiera que lea el informe de la CVR tendría que aceptar que sí se menciona el papel fundamental de las FF.AA. en la derrota del terrorismo, que no se evaden las críticas a las ambigüedades de la izquierda, y que sí se reconoce la importancia del cambio de estrategia del las FF.AA.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.